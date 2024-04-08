Ülkede bugün ve yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Dairesi, bugün öğle saatlerinden başlayarak salı akşamüzerine kadar bölgede kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 12.00 ile yarın saat 18.00 arasında kuvvetli yağış bekleniyor.
Açıklamada, bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50kg/m²) olmasının beklendiği belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.