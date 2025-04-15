Dün akşam başlayan eylemle ilgili konuşan Genel Başkan Atan “Bu eyleme başlamadan önce ülkede sıkıntılar zaten devam ediyordu. Türban konusu olayı körükleyen gerginleştiren kişiler yüzünden bireysellikten toplumsal bir olaya dönüştü. Ama biz bunu yapmayacağız. Görüyoruz ki bu sorunu çözecek olan hükümet ben yaparım, ederim mantığıyla olayı bu duruma getirdi. Bizim toplumsal barışa ihtiyacımız var. Anavatanla aramızda hiç bir sorun yok. Ama bunları bozmak için uğraşanlar var. Sayın Arıklı ülkeyi bölme, ayrıştırma gibi sıkıntılar yaratmaya başladı. Eylem ateşimiz sorunun çözümüne yönelik bir adımdır. Çocuğumuzu en başında İlahiyat Koleji’ne gönderselerdi olay bu yerlere gelmezdi” dedi.

“TÜZÜK GERİ ÇEKİLENE KADAR DEMOKRATİK HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ”

Tüzük geri çekilene kadar durmayacaklarını belirten Atan “Ülkeyi bölme, Kıbrıslı- Türkiyeli kavgası çıkarmaya yönelik provokasyona döndü bu olay. Ama biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Bazı kesim var ki böl, parçala yönet taktiği yapıyor. Daha sonra da çıkıp diyorlar ki ‘birlik beraberliğe ihtiyacımız var’. Siz bu ülkeyi bölmek için herşeyi yaptınız da sonra da çıkıp böyle mi konuşuyorsunuz! Tüzük geri çekilene kadar demokratik hakkımızı kullanacağız” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE KIRMIZI ÇİZGİMİZ, BU ÜLKE BİZİM, BİZİM VATANIMIZ”

Ülkenin sorumluluk taşıyan kişilerinin ortalığı karıştırdığını söyleyen Atan “Senin sorumlulukların var, sen bu ülkenin bakanısın ona göre hareket etmelisin. Bizim için Türkiye kırmızı çizgimizdir ama olayın bu şekile gelmesini sağlayanlar bellidir, tedbirini alması gereken de hükümettir. Hükümet kendisine gerekli iltiması gösterdi ama biz göstermeyeceğiz. Bizim kavgamız Türkiyeli Kıbrıslı kavgası değil. Bu ülke bizim ülkemiz, bizim vatanımız, biz öleceksek burada öleceğiz. Arıklı olayı başka şeylere çekmesin” dedi.

“SİYASİ EMELLERE ALET EDİLMEKTEN VAZGEÇİLMELİ”

Olayın daha fazla uzatılmaması gerekildiğini belirten Atan “Hükümet bu tüzüğü geri çekmeli. Daha kötü yerlere gitmeden, siyasi emellere kullanılmasından vazgeçilerek sayın Başbakan tüzüğü geri çektirmeli” dedi.

“EĞİTİM BAKANI’NIN YAKLAŞIMI DOĞRU DEĞiL”

Eğitim Bakanı’nın ‘kimse tüzüğü geri çektirmek için bize süre veremez” şeklindeki açıklamasını değerlendiren Atan “Biz sayın Bakanla görüştük, daha başka öneri getirsinler dedi. Biz başka öneri götürdük ve görüşüldü ama Bakanlar Kurulu’nda yine farklı şekilde geçirdiler. Bu doğru bir yaklaşım değil. İstişare ve diyalogla bu konu çözülebilir. Sayın Bakan’ın bu yaklaşımı doğru değil. Bu kadar kaos yaratılması doğru değil. Şimdi konu farklı yönlere çekiliyor. Buradan tekrar sesleniyorum; mantıklı, Atatürk ilkelerine uygun şekle getirilmeli. Ülkede yasalar varsa herkes bu yasalara uymak zorundadır. Ben bunu yapmam demek bize aykırı” şeklinde konuştu.