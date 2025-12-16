Girne Uluslararası Final Üniversitesi'nde yer alan etkinlikte, "Mevlana’nın sevgi hoşgörü ve birlik felsefesine" vurgu yapıldı. Uluslararası Final Üniversitesi'nde ayrıca Hamit Yalçın tarafından hazırlanan “Semadan Aksedenler” fotoğraf sergisi de açıldı.

Sergi, 19-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Sergi hakkında bilgi veren Hamit Yalçın, serginin, Hazreti Mevlana'nın felsefesini, özellikle ilahi aşk, bir olma ve vuslat gibi kavramları düşük zamanlı fotoğraflarla anlatan bir çalışma olduğunu söyledi. Erhürman'dan Ertuğruloğlu'na yanıt İçeriği Görüntüle Yalçın, 40 fotoğraflık sergiyi KKTC’ye taşımaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Etkinlikler, yarın akşam saat 19.30’da Lefkoşa Mevlevihânesi’nde icra edilecek Şeb-i Arus Töreni ile tamamlanacak.