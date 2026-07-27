Mahkemede olguları aktaran polis memuru Fırat Uğuroğlu, A.K.'nin 13 Temmuz 2026 tarihinde saat 22.30 sıralarında Lefkoşa'da Şht. Sami Küpeli Sokak üzerindeki bir meyhane içerisinde, tasarrufunda bulundurduğu 9 milimetre çapındaki bir adet canlı mermiyi, kendisinden ayrılmaması için kız arkadaşına verdiğini ve bu şekilde "kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu" suçunu işlediğini söyledi.

Polis, olayın 26 Temmuz'da polise bildirildiğini, söz konusu merminin emare olarak alındığını ve A.K.'nin tutuklandığını ifade etti.

Soruşturma kapsamında A.K.'nin evinde yapılan aramada ise adına kayıtlı bir tabanca ile 50 adet canlı merminin bulunarak emare alındığını belirten polis, zanlının olayla ilgili sözlü beyanlarda bulunduğunu, bu beyanların araştırılacağını kaydetti.

Polis, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu, alınacak ifadeler ile incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek zanlının tutukluluğunun devamını talep etti.

Mahkeme, sunulan şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi'nin, soruşturmanın selameti açısından A.K.'nin 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdiğini açıkladı.