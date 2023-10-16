Prof. Dr. Güleç, AA muhabirine, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nün güvenli gıdaya erişim ve sağlıklı gıda tüketimi açısından önemli bir farkındalık günü olduğunu ifade etti.

Sağlıklı gıdaya erişimin yanı sıra tüketici farkındalığının artmasının önem arz ettiğini vurgulayan Güleç, "Son 20-25 yıllık süreçte internetin de yaygınlaşmasıyla tüketici farkındalığı arttı. İnsanlar gıda konusunda bilgileri okumaya başladı." dedi.

Gıda güvenliğinin, gıdanın kaynağından üreticiye fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak her aşamada güvenli şekilde olarak ulaştırılması olarak tanımlanabileceğini dile getiren Güleç, tüm bu süreçlerin titizlikle ele alınması gerektiğini vurguladı.

Güvenli gıdaya ulaşımın sağlıklı ham maddeden başladığını belirten Güleç, "Daha sonrasında işlenirken güvenliğin sürdürülebilir olması, ardından raflarda dururken muhafazası ve son olarak tüketicilerin satın aldıkları gıdayı güvenli tüketmesi önemli. Çiğ olarak tüketilen et, balık ve tavuk ürünleri gıda güvenliği açısından önemli. Gıda bozulmalarına hassas olan süt ürünleri ve meyve sebzeler gıda güvenliği bağlamında dikkat edilmesi gereken ürün gruplarının başında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Güleç, gıdaların muhafaza, işlenme ve temizlenme süreçlerinin gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

Tarım alanında yaygın olarak pestisit (zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde veya maddelerden oluşan karışım) kullanıldığını anımsatan Güleç, tüketicilerin meyve sebzeleri yemeden önce uygun şekilde yıkaması gerektiğini söyledi.

"Meyve sebzelerin üzerinde çok yüksek düzeyde kimyasal kalabiliyor."

Meyve sebzelerin kabuklarında kimyasal kalıntı riski bulunduğunu anlatan Güleç, şunları kaydetti:

"Örneğin narenciye ürünlerinin kabukları gözenekli olduğu için daha çok risk barındırabiliyor. Yine yeşil biberde pestisitin çok kullanıldığını biliyoruz. Yanlış ya da bilinçsiz kullanım nedeniyle meyve sebzelerin üzerinde çok yüksek düzeyde kimyasal kalabiliyor. Tarladan toplandıktan sonra hemen alınıyorsa bunlar sağlık açısından risk oluşturuyor. Mikroorganizma kaynaklı olmasa da kansere neden olma özelliklerinden dolayı risk taşıyorlar. Pestisitlerin meyve sebzelerin içine nüfuz etme durumları da var. Bu nedenle alınan ürünlerin yıkanması çok önemli. Meyve sebzelerin sirke veya karbonatla yıkanması üründeki olası kimyasalları yüzeyden ayrıştırılabilir. Aldığınız ürünü durağan bir suya sirke veya karbonat ilave ederek bir süre beklettikten sonra akan suda yıkamak kimyasalların temizlenmesi açısından önemlidir."