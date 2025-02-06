Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında ortaya atılan hastaneye kaldırıldığı iddiası parti kaynakları tarafından yalanlandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’daki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı iddiasına Milliyetçi Hareket Partisi yanıt verdi. Parti kaynakları genel başkanın rutin sağlık kontrolünden geçirildiğini belirtirken bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

'Sağlık sorunu bulunmuyor'

Sosyal medyada gündeme gelen iddialar hakkında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir “Devlet Bahçeli yalnızca rutin bir sağlık kontrolünden geçti ve herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor” dedi.