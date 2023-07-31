Alithia Güney Kıbrıs’a bu sabah gidecek olan Miçotakis’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüşmek için Başkanlık Sarayı’na gitmeden önce “Timbo tis Makedonittisas” (Yunan Askerî Mezarlığı) ve Rum Merkezî Cezaevi avlusundaki EOKA’cı mezarlarını ziyaret edeceğini yazdı.

Habere göre Rum Başkanlık Sarayı’nda resmî törenle karşılanacak olan Miçotakis, Hristodulidis ile ortak basın açıklaması yapacak, önce baş başa, ardından da heyetler arası görüşmelere geçilecek. Miçotakis daha sonra Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’yu makamında ziyaret edecek, Yunanistan’a dönmeden önce Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios ile de görüşecek.

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis, III. Makarios için dün düzenlenen anma töreninin ardından yaptığı açıklamada “Türkiye-Avrupa Birliği arasında ilerlemenin Kıbrıs sorunu ve Türk-Yunan ilişkilerinden geçtiğini” öne sürerek Miçotakis ile yapılacak görüşmenin ana gündemlerinden birinin Türkiye-AB ilişkileri olacağını söyledi.

Nikos Hristodulidis Yunanistan ile çizgilerinin, yaklaşımlarının ve hedeflerinin ortak olduğunu, “canla başla Rum ve Yunan hükümetleri arasında anlaşmazlık bulmaya çalışanları hayal kırıklığına uğrayacaklarını” da sözlerine ekledi.