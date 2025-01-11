Politis gazetesi, “Sorumluluğu Türk Üstlendi” başlığı altında verdiği haberinde, Perşembe günü yaşanan ve bazı devlet daireleriyle kuruluşlarına ait internet sitelerine bir süre ulaşılamamasıyla sonuçlanan çökmenin sebebinin Rum yetkili makamlarınca araştırıldığını, tanınmış bir Türk hackerin ise saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini iddia ettiğini yazdı.

Gazete, “RootAyyıldız Turkish Defacer” isimli hackerin, hackerlerin kullandı bir forumda açıklamada bulunarak, Güney Kıbrıs’taki internet sitelerine saldırıları kendisinin gerçekleştirdiğini açıkladığını aktardı.

Söz konusu hackerin daha önce de Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e yönelik saldırı gerçekleştirdiğini ve Libya Ekonomi Bakanlığı’na ait bir internet sitesin içerisine, Miçotakis’i Pinokyo gibi gösteren bir fotoğraf yerleştirdiğini belirten gazete, Rum yetkili makamların olayla ilgili incelemelerinin sürdüğünü yazdı.

Öte yandan DİSİ partisi, Perşembe günü yaşanan olaydan duyduğu endişeyi dile getirerek, sanal güvenliğin arttırılması için önlemler alınması çağrısında bulundu.