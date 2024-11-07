Dernekten yapılan açıklamada, skandalla birlikte vahim ihmaller sinsilesinin ortaya çıktığı belirtilerek, “artık zaman hesap verme zamanıdır’ ifadeleri kullanıldı:

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“İhmaller silsilesinde Mihrimah bebeğin yaşam hakkı, ailesinin sağlık durumu hakkında bilgi edinme hakkı, diğer 6 bebeğin sağlık hakkı ihlal edilmiştir.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi Bakanlık yetkilileri acılı ailelerin ‘istifa’ çağrılarına karşı bu kişileri ‘provakatör’ ilan edebilecek kadar fütursuz davranabilme tenezzülünde de bulunmuştur. Belirtmek isteriz ki artık sadece istifa yetmez, zaman artık hesap verme zamanıdır”

"Esas hesap vermesi gerekenler Sağlık Bakanlığı binasında oturuyor"

Vahim ihmaller silsilesinde tüm suçluların yargı önünde hesap vermesi gerektiği dile getirilen açıklamada esas hesap vermesi gerekenlerin Sağlık Bakanlığı binasında oturdukları vurgulandı.

Mihrimah bebeğin annesi: “BEN BEBEĞİMİ KOKLAYAMADIM”

Sağlık Bakanlığı önünde gerçekleşen eylemde konuşan Mihrimah bebeğin annesi Güneş Tekin’de 'ben çocuğumu kurban ettim' diyerek şunları söyledi:

“Ben bebeğim nasıl kokuyor bilmiyorum… Onu hiç koklanamadım, ben bebeğimi kucağıma alamadım… Onu ölüyken gördüm, mosmorken… O görüntü aklımdan çıkmıyor. Ben bebeğimin kıyafetlerini üzerine giydiremedim, mezarına örttüm…”