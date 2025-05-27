Polis memuru Bora Çelebi mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlıların 2023 yılı Eylül ayında bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık ile elde ettikleri 399 bin Doları farklı kişilerin hesaplarına aktarılmasını sağlayarak suç gelirini akladıklarını söyledi.

Polis, zanlı İ.Z ile E.D'nin farkı kişilerin hesaplarına aktarılan 399 bin dolar parayı çekip R.U'ya verip komisyon aldıklarını açıkladı. Polis, zanlıların 20 Mayıs’ta tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ikisi tanık üçü zanlılara ait olmak üzere 5 adet cep telefonunun emare alındığını belirtti. Polis, zanlıların 21 ve 23 Mayıs tarihlerinde 2 kez mahkemeye çıkarılarak 6 gün süre alındığını, yapılan soruşturmada farklı kişilere ait birçok hesabın kullanıldığının tespit edildiğini, dolandırıcılıkla elde edilen para miktarının 910 bin 878 bin dolara çıktığını belirtti. Polis, yapılan ileri soruşturmada zanlı R.U'nun ve İ.Z ile E.D'den aldığı paraları zanlı T.O'ya teslim ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlı T.O'nun 26 Mayıs tarihinde tutuklandığını, Lefkoşa’da ofis olarak kullandığı yerde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada 2 bilgisayar, 3 cep telefonu, para sayma makinesi, kamera kayıt cihazı, 2 adet kripto cüzdan, birçok evrak, tutanak defteri, dekont ve belge bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis, ayrıca ofisin tuvalet penceresinden atıldığı tespit edilen defter parçalarının da bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının ofisinde 14 bin TL, 120 euro ve 500 dolar paranın da bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis memuru, 20 Mayıs’ta başlatılan soruşturma kapsamında 24 kişiden ifade aldıklarını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken evraklar, kanıtlar olduğunu söyleyen polis, hesapları kullanılan yeni şahıslar da tespit edildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ancak Zencilek ile Demir’in tahkikattın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminata bağlanmasını, Uzuner ile Okefe’nin ise 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlılar İ.Z ile E.D'nin 200’er bin TL nakit teminat yatırması, her biri için birer kefilin 800’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına karar verdi. Yargıç, R.U ile T.O'nun ise 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.