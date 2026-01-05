Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Rum milletvekilinin eşi Limasol polisine yaptığı şikayette olayın Atina’da yaşandığını söyledi. Gazete, kadının doktor kontrolünden de geçirildiğini ve darp raporu aldığını belirtti.

Rum polisinin ise, suçun Güney Kıbrıs dışında işlenmiş olması ve şahsın milletvekili olması sebebiyle dokunulmazlığının bulunması yüzünden Rum hukuk dairesinden görüş talep ettiğini de aktardı.

Söz konusu milletvekilinin kimliğine ilişkin herhangi bir bilgiye ise yer verilmedi.