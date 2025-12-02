Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı arasında uygulanan kardeş okul projesi kapsamında KKTC’ye gelen İstanbul Vefa Lisesi öğrencileri, kardeş okulları Namık Kemal Lisesi ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’nı ziyaret etti.

Kabulde Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu da hazır bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu kabulde yaptığı konuşmada, kardeş okul projesinin önemine değinerek, kardeşlik bağlarının güçlenmesi ve birlik duygusunun pekişmesi adına iki ülke arasındaki ilişkilerin genç yaşlardan itibaren gelişmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bu nedenle projeyi değerli bulduklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, “Kardeşlik bağlarımızın güçlenmesini önemsiyoruz. Bu buluşmaların sadece görsel değil, içerik açısından da dolu dolu gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Karşılıklı ziyaretlerin yalnızca okul çatısı altında değil, sosyal hayatınızda da devam etmesini istiyoruz.” dedi.

Çocukların kaynaşması adına bu türden kardeş okul projelerini Bakanlık olarak desteklediklerinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, “Bu toprakları vatan yaparken büyük bedeller ödedik. ‘KKTC’ ve ‘TC’ isimleri sizi ayrılıkçı düşüncelere götürmesin; biz bir bütünüz, biriz ve birlikte güçlüyüz. Atatürk’ün gösterdiği yolda milletimizin dünyadaki yerini daha ileriye taşımaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, öğrencilerin farklı kültürleri tanıyıp paylaşmasının önemli bir zenginlik olduğunu belirterek “Her coğrafyanın kendi kültürü, geleneği ve dokusu var. Bunları buluşturmak bizim için büyük bir mutluluk.” diye konuştu.