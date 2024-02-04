Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Bitexen Antalyaspor, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Sarı-lacivertliler deplasmanda Cengiz Ünder ve Batshuayi'nin golleri 2-0 kazanarak 3 puanı aldı.

Maça ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin yerini transferi Çağlar Söyüncü maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"İLKLER HER ZAMAN GÜZELDİR"

Söyüncü şu ifadeleri kullandı:

"Adaptasyonu aşmak kolay değil. Ama sağ olsunlar çok yardımcı oldular. İlk maçım, ilkler her zaman özeldir. Galibiyetle ayrılmak çok önemliydi. Daha çok çalışarak, daha fazla katkı vereceğiz. Bu camiaya daha faydalı olmak istiyoruz. Buraya gelen taraftarlara da teşekkür ediyorum. Eksiklerim de var, daha çok çalışacağım. Herkese çok teşekkür ederim. İlk maçımdan galibiyetle ayrıldığım için takım arkadaşlarımı da kutluyorum."