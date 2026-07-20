Vakıf açıklamasında, 20 Temmuz 1974'ün Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde bir dönüm noktası olduğu belirtilerek, Barış Harekâtı'nın Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini, onurunu ve geleceğini güvence altına alan tarihi bir kurtuluş hareketi olduğu ifade edildi.

Mesajda, 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türk halkının sistematik saldırılar, katliamlar ve ambargolarla karşı karşıya kaldığı hatırlatılarak, 20 Temmuz ile birlikte halkın özgürlüğüne kavuştuğu ve kendi geleceğini belirleme iradesini yeniden kazandığı kaydedildi.

Açıklamada, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında huzur ve güven içinde yaşanmasının şehitlerin fedakârlığı, gazilerin mücadelesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği sayesinde mümkün olduğu belirtilirken, bu emanete sahip çıkmanın en büyük sorumluluk olduğu vurgulandı.

Milli Mücadele Vakfı, Kıbrıs'ta kalıcı ve adil bir çözümün ancak Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları, egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesiyle mümkün olacağını savundu. Açıklamada, Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayan ve KKTC'yi ortadan kaldırmayı hedefleyen siyasi modellerin kabul edilemeyeceği ifade edildi.

Mesajda ayrıca, 20 Temmuz'un en önemli mirasının milli birlik ve beraberliği güçlendirmek, devlete ve Anavatan Türkiye ile olan bağlara sahip çıkmak olduğu belirtilerek, "Kıbrıs Türkü, Türkiye ve KKTC'nin egemen varlığından ve güvenliğinden asla taviz veremez" görüşüne yer verildi.

Milli Mücadele Vakfı, mesajının sonunda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52. yıl dönümünü kutlayarak, şehitleri rahmet ve minnetle andı, gazilere şükranlarını sundu ve Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teşekkür etti.