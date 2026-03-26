Milli yüzücü Doğukan Ulaç, 2026 Açık Su Yüzme Dünya Kupası’nı Mısır’da açıyor.
Doğukan Ulaç, Dünya Kupası’nın ilk ayağında 10 kilometre yarışında mücadele edecek. Sporcu, 25 Mart’ta Mısır’ın Hurghada kentine geçiş yapacak. Yarış, Kıbrıs ve Mısır saati ile 10.00’da başlayacak.
Organizasyona kadın ve erkek kategorilerinde toplam 124 sporcu katılacak.
Yarışta Olimpiyat şampiyonları ve birçok elit seviyede yüzücü yer alacak. Milli sporcu Doğukan Ulaç, güçlü rakipleri karşısında üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Açık Su Yüzme Dünya Kupası’nın bu yılki etapları şöyle gerçekleşecek:
- 27-28 Mart: Soma Bay – Mısır
- 24-25 Nisan: İbiza – İspanya
- 1-2 Mayıs: Golfo Aranci – İtalya
- 20-21 Haziran: Setúbal – Portekiz