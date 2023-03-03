Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Atlı, UBP-DP-YDP hükümetinin, halkın kendi vergileriyle yarattığı kaynakları kamunun menfaatleri için değil kendi rant kaynakları uğruna kullandığını, şimdiki hedefin ise Kıb-Tek’in AKSA’ya satılması olduğunu öne sürdü.

“Kıbrıslıların tırnaklarıyla inşa ettiği ne varsa; atanmışların iki dudağı arasında Türkiye sermayesine peşkeş çekiliyor” diyen Atlı, Kıbrıs Türk toplumuna ait her şeyi tüketildiğini öne sürdü.

Kamu ya da özel sektör emekçisi herkesin maddi felakete ve yoksulluğa hızla sürüklendiğini öne süren Atlı, bu konuda herkesin gücü yettiğince ses vermesi gerektiğini kaydetti.

Atlı, “Yarın tıpkı uçak biletleri gibi elektrik faturalarımız da bugünün üç katına çıkacak. Yaptığımız şey ve gösterdiğimiz tepki ‘Kıbrıs milliyetçiliği’ ya da ‘devletçilik’ değildir. Bu; bir toplumun kendi öz kaynaklarına ve kurumlarına sahip çıkması mücadelesidir. Çünkü bugün yaşananlar; dünün sonuçları en ağır şekilde hissedilen yaşanmışlıklarıdır, tescillenmiş bir ihbar niteliğindedir. Bunun sonunun felaket olduğunu geçmiş tecrübelerimiz bize göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Atlı, Kamu İhale Yasası’nda yapılmak istenen değişiklikle ilgili verilen önerinin derhal geri çekilmesi gerektiğini vurguladı.