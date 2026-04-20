Cumhurbaşkanı Erhürman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nedeniyle Şehit Yalçın İlkokulu öğrencilerini kabul etti. Kabulde, Okul Müdürü Gönül Özal ve Öğretmen Ayşe Yücel de yer aldı.

Erhürman, öğrencilerle tek tek selamlaşarak, sohbet etti. Okullarındaki eksiklikleri Cumhurbaşkanına aktaran öğrenciler, park ve kapalı spor salonu taleplerini dile getirdi.

Talepleri dinleyen Erhürman, öğrencilere, ders dışında spor ve sanatla ilgilenmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

-Cumhurbaşkanlığı koltuğu Masal Şevki'nin oldu

Daha sonra Şehit Yalçın İlkokulu Beşinci Sınıf Öğrencisi Masal Şevki, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturarak, Cumhurbaşkanı olsa öncelikli adımlarının ne olacağını sıraladı.

Şevki konuşmasına, “Bugün bu onurlu koltukta sadece Şehit Yalçın İlkokulu’nun bir öğrencisi olarak değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin aydınlık geleceğini temsil eden, tüm çocukların sesi olarak oturuyorum” ifadesiyle başladı.

-“Barış, sadece savaşın olmaması değil, herkesin birbirine sevgiyle sarılabilmesidir”

Çocukların oyun oynarken, dil, din, renk ayırt etmediğini vurgulayan Şevki, “Bizim dünyamızda küslükler bir teneffüs saati kadar kısa sürer” dedi. Barışın, sadece savaşın olmaması değil, herkesin birbirine sevgiyle sarılabilmesi olduğunu dile getiren Şevki, “Bize göre adalet, sadece mahkeme salonlarında değildir. Adalet, kimsenin hakkının yenmediği, her yerdedir” diye konuştu.

Bugünün çocuklarının yarın ülkeyi yöneteceğine dikkat çeken Şevki, “Geleceğin büyükleri olarak bizler, dürüstlüğün en büyük hazine olduğunu biliyoruz. Söz veriyoruz ki; dürüstlükten ayrılmayacak ve adaleti rehber edineceğiz” vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı olarak çok büyük sorumluluk hissettiğini ifade eden Masal Şevki, en büyük görevinin halkın mutluluğu olması gerektiğini kaydetti.

Ülkeyi geleceğe taşımak için atacağı adımları sıralayan Şevki, doğayı korumayı bir “tercih” değil, anayasal bir zorunluluk haline getireceğini söyledi ve şöyle devam etti:

“Çünkü yeşil bir doğa en temel ihtiyaçtır. Yeşil alanlar stresimizi azaltır, odaklanmamızı artırır, doğada oyun oynayabilirsek yaratıcılığımız artar, özgür hissederiz. Tüm canlılara duyarlı ve güler yüzlü insanlar oluruz.”

-“Fırsat eşitliği devrimi için ülkenin her köşesinde çocukların aynı donanım ve standartlarda okuyabileceği okullar sağlardım”

Bazı okulların bahçesinde kapalı salonlar ve halı sahalar varken, bazı okullarda olmadığına dikkat çeken Şevki, “Fırsat eşitliği devrimi için ülkenin her köşesinde çocukların aynı donanım ve standartlarda okuyabileceği okullar sağlardım” dedi.

Ülkenin tüm enerji ihtiyacını güneş, rüzgar ve dalga gibi yenilebilir kaynaklardan karşılayacak yatırımları da tamamlayacağını kaydeden Şevki, fosil yakıtların havayı kirletip, çocukların ciğerlerine zarar verdiğini belirtti.

Bir ülkeyi hayatta tutan tek şeyin güven olduğunu vurgulayan Şevki, “Güveni sağlamak için devlet harcamalarının anlık olarak izlenebildiği sistem kurardım” dedi.

Masal Şevki, son olarak tüm dünya çocuklarının, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

-Erhürman

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da, “Masal’a tamamen katılıyorum” diyerek, desteğini dile getirdi.