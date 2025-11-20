Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen turizm profesyonelleri Antalya’da buluştu...

Antalya’da gerçekleştirilen 15. Uluslararası Resort Turizm Kongresi, Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen tur operatörleri, turizm yatırımcıları ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Etkinlik, Türkiye turizminin en büyük fikir platformlarından biri olarak kabul ediliyor.

Bu yılın ana teması “Design the Difference with New Strategies – Yeni Stratejilerle Fark Yaratmak” oldu.

“Turizm; barışın, refahın ve ortak geleceğin dilidir”

Açılış konuşmasına turizmin stratejik önemini vurgulayarak başlayan Üstel, sektörün yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumlar arasında barışı ve kültürel etkileşimi güçlendiren bir alan olduğuna dikkat çekti:

“Turizm; barışın, refahın ve ortak geleceğin dilidir. Kıbrıs Türk halkı için turizm, kalkınmamızın ana damarlarından biridir.”

Üstel, tüm siyasi engellemelere rağmen KKTC turizminin büyümeye devam ettiğini ifade etti.

Üstel’den net mesaj: “Türkiye’deki turizmcilere çağrı yapıyorum”

Başbakan Üstel konuşmasının en kritik bölümünde doğrudan Türkiye turizm sektörüne seslendi:

“Türkiye’deki tüm turizmcileri KKTC’ye daha güçlü destek vermeye davet ediyorum. Tanıtımda, pazarlamada, ortak projelerde bir adım daha ileriye gitmeliyiz.”

“Ambargoları ancak birlikte, dayanışma içinde aşabiliriz. Tur operatörlerimizi KKTC’ye sahip çıkmaya çağırıyorum.”

“Siyasi istikrar turizmin en büyük güvencesidir”

KKTC’deki siyasi istikrarın turizm yatırımlarını güçlendirdiğini belirten Üstel:

“Siyasi istikrar yoksa, turizmde sürdürülebilir başarı da yoktur.” dedi.

Direkt uçuşlar ve sınır kapıları: “Çağ dışı uygulamalar”

Başbakan Üstel, KKTC’ye doğrudan uçuşların siyasi gerekçelerle engellenmesini sert sözlerle eleştirdi:

“KKTC’ye direkt uçuşların siyasi gerekçelerle engellenmesi çağ dışıdır.”

Rum Yönetimi’nin güneye gelen turistlerin kuzeye geçişini caydırıcı uygulamalarla engellemesini de eleştiren Üstel:

“Güneye gelen turistlerin kuzeye geçişinin engellenmesi turizm etiğine aykırıdır. Turist korkutulacak değil, misafir edilecek kişidir.” ifadelerini kullandı.

Stratejik yatırımlar vurgulandı: Ercan, Girne Limanı, Ada Kıbrıs

Başbakan Üstel, KKTC’nin turizmdeki yükselişinin temelinde Türkiye’nin desteğiyle hayata geçirilen büyük yatırımların olduğunu söyledi.

Yeni Ercan Havalimanı

“Yeni Ercan, KKTC’nin dünyaya ‘biz buradayız’ mesajıdır.”

Girne Antik Limanı Restorasyonu

“Girne’nin marka değerini artıran tarihi bir dönüşümü gerçekleştirdik.”

Ada Kıbrıs Turizm Markası

“Ada Kıbrıs markasıyla uluslararası alanda daha görünür, daha güçlü bir tanıtım dili oluşturduk.”

Sabit fiyatlı uçuş anlaşması: “Turizme nefes aldıran bir adım”

THY ve AJet ile imzalanan sabit fiyatlı uçuş protokolünün turizme önemli bir destek olduğunu belirten Üstel:

“Erişimi kolaylaştırıyoruz, maliyetleri öngörülebilir hale getiriyoruz.” dedi.

“Turizmcimiz kazanırsa, ülkelerimiz kazanır”

Konuşmanın sonunda sektördeki tüm emekçilere teşekkür eden Üstel:

“Turizmcimiz kazanırsa, ülkelerimiz kazanır. Turizm, barışın ve ortak geleceğin evrensel dilidir; biz bu dili hem koruyacağız hem de güçlendireceğiz.” dedi.