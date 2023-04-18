Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, halkımızın maddi anlamda zor günlerden geçtiğini, geçinebilmek adına büyük bir mücadele verdiğini ve sofralarında çocuklarına et yediremediğini söyledi. Sancar, “Her daim toplumsal olaylarda ortaya çıkan ve toplumun nerede sıkıntısı varsa bu sıkıntıya çare olmaya çalışan KKTC Milli İradeye Saygı Platformu, ecdat Osmanlı geleneği olan askıda ekmek, askıda dürüm, askıda poğaça ve çay, askıda yemek, askıda gıda projelerinden sonra şimdi de askıda et ve kıyma projesini hayata geçirmiştir” dedi.

Sancar, “Ülkemizin her yerinde bu projeyi yapabilme adına ve zor durumda olan insanımıza yardım etmek ve bu yolda hiç tanımadığım bir insana yardım etmek ve hiç bilmediğim bir ailenin sofrasına et ve kıyma ikramını yapabilmek, bu dünyada varoluş sebebimizin en büyük kanıtı en büyük sevabıdır diye düşünüyorum” dedi.

Lefkoşa’da bulunan Taner Kasap işbirliği ile hayata geçen Askıda et ve kıyma kampanyasının katlanarak büyüyeceğine inancını belirten Sancar, “Ramazan Bayramı’nın girdiği şu güzel günlerde bizler ne yapabiliriz ile alakalı yapmış olduğumuz bu çalışma, ülkemizdeki sıkıntıların da artmış olduğu günlerde, ete ulaşamayan insanımızın ete ulaşmasını sağlamak adına yapmış olduğumuz çalışmaya destek veren tüm dost ve arkadaşlarıma, özellikle Taner Kasap’a ve Taner Seyhan kardeşime teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.