İlk kez 18 yıl önce verilen lisansların uzatımı, Bakanlar Kurulu tarafından alınan onay sonrasında BTHK’da imzalandı. BTHK Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük, yenilenen lisansların mobil iletişimin sürdürülebilirliğini sağlamak açısından önemli olduğunu ifade etti.

Bürüncük, 4G-5G frekans ihalesinde, 2G ve 3G lisansındaki frekansların teknolojiden bağımsız hale getirildiğini, lisansın uzatılması ile 4G ve 5G mobil haberleşme teknolojilerinde 2G ve 3G frekanslarının kullanımına devam edebilmesine olanak sağlandığını vurguladı.

Bürüncük, ülkede mobil haberleşme hizmetleri altyapı çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü, bunun önemi bir parçası olan fiber haberleşme altyapısının oluşturulması için başlatılan sürecin en erken zamanda sonuçlandırılması gerektiğini ifade etti.

Mevcut 2G ve 3G hizmet sözleşmelerinin 2041 yılına kadar uzatıldığını belirten Bürüncük, “Uzatılan sözleşme sayesinde şebekedeki 2G ve 3G aboneleri hizmet almaya devam edecek. Ayrıca, bu frekanslar, 4G ve 5G teknolojilerinde de kullanılmaya devam edecek ve böylece vatandaşa daha iyi hizmet sunulması sağlanacak” dedi.

Sözleşme yenileme toplantısına BTHK Başkanı Kadri Bürüncük, Başkan Yardımcısı Tayfun Aydınlı, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Vodafone Telsim Genel Müdür Sefer Tüz ve yardımcıları katıldı.