Alithia’nın haberine göre önceki gece bir grup genç, Yermasyoa deresinde sürükledikleri çöp konteynırını ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekibine taşlarla saldıran gençler daha sonra kaçtı. Polis gençlerden 14 yaşındaki ikisini yakaladı ve gözlem altına aldı. Taşlı saldırıda herhangi bir yaralanma olmadığı sadece polis otosunun hasar gördüğü kaydedildi.

Aynı gazete Larnaka’da ise dün sabahın erken saatlerinde 21 yaşındaki bir yayanın iki motosikletlinin saldırısına uğradığını, yayanın cep telefonunu ile içinde kredi kartları ile nakit parası bulunan cüzdanının çalındığını yazdı.

Yine Larnaka’da 43 yaşındaki bir kişiye ait araç, apartmanın park yerindeyken kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Saat 02.50’de meydana gelen kundaklama neticesinde araç tamamen yandı.