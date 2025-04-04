Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun marka haklarını elinde bulunduran Premier Lig ekibi Chelsea lisansını yenilemedi. Lisans anlaşmasının sona ermesiyle birlikte Portekizli teknik adamın marka hakları kendisine geçti.

MARKA HAKKI KALICI OLARAK MOURINHO'NUN OLDU

Chelsea eski başkanı Roman Abramovich’in fikriyle ortaya çıkan lisans anlaşması sonucunda Chelsea 20 yıl boyunca Jose Mourinho ürünlerinin hakkını elinde tuttu.

Bu süreçte atkı, rozet, kupa ve poster gibi bir çok ürün satan İngiliz ekibi, Jose Mourinho üzerinden milyonlarca euro kazandı.

Bu anlaşma nedeniyle Portekizli teknik adamın daha önce ve sonra görev yaptığı Inter, Real Madrid, Tottenham, Manchester United ve Roma gibi takımlar da Mourinho ürünleri satamıyordu. Chelsea'nin lisansı yenilememesiyle isminin marka hakkı kalıcı olarak Mourinho'ya devrediliyor.