Polis memuru Hasan Çelik mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlılar Cumali Vermez ve Baran Doğan'ın 'Tabipler Birliği Yasasına Aykırı Hareket. Evrak Sahteleme Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Para Temini' suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis 04.03.2025-07.03.2025 tarihleri arasında zanlıların Tabipler Birliğine üye doktor olmadıkları halde kendilerini doktor olarak tanıtıp Haspolat'ta sakın 75 yasındaki kadın S. D'nin ikametgahına giderek kendisini muayene edip, damar yolu açıp, serum takıp ilaç tedavisi uyguladıktan sonra bir hastane adına ilaç reçetesi yazıp evrak sahteleyip muayene ücreti olarak 27 bin TL parayı sahtekarlıkla temin ettiklerini söyledi. Polis, olayın bilgilerine 07.03.2025 tarihinde gelmiş olup, her iki zanlının da tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, her iki zanlının suçunu itiraf edecek niteliğinde gönül ifade verdiklerini söyledi. Polis zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 9 gün ek süre alındığını belirterek, bu süre içerisinde yaptıkları soruşturma sonucu Cumali Vermez’in ilk yardım, Doğan’ın ise anestezi teknikeri olarak özel bir hastanede çalıştıklarını, 7 Kasım 2024’te ilişkilerinin kesildiğini tespit ettiklerini söyledi. Polis, ayrıca zanlının 27 bin TL parayı havale olarak aldıklarını tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların S.D.’ye verdikleri ilaçlarla ilgili de araştırma yapıldığını, antibiyotik, ağrı kesici ve vitaminlerden oluşan ve reçete ile alınması gereken ilaçlar olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Polis, emare alınan reçetedeki yazıların zanlıların el yazı örneği ile karşılaştırıldığını, yazının zanlı Vermez’e ait olduğunun belirlendiğini söyledi. Zanlıların TC vatandaşı olduğunu, KKTC’de turist statüsünde bulunduklarını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Savcı Behrat Mavioğlu, zanlıların sağlık çalışanları olduğunu, hassas olmaları gerekirken böyle bir suç işlediklerini ifade ederek, 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.