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Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Töre: Soykırım zihniyetini ve bu zihniyete destek verenleri kınıyoruz

Töre: Soykırım zihniyetini ve bu zihniyete destek verenleri kınıyoruz

Rüzgarın etkili olduğu alanda ekipler, yangını havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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