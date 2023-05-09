Asgari ücret açıklaması: Tarihin en yükseği olacak Asgari ücret açıklaması: Tarihin en yükseği olacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.