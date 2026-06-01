KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; vize süresi dolmasına rağmen ülkeden ayrılmayan, ikamet, öğrenci, çalışma veya iş kurma izinlerini yenilemeyen kişiler aftan yararlanabilecek.

Başvurusu onaylanan kişilerin, onayın ardından 10 gün içerisinde gerekli ödemeyi yapması gerekiyor. Aftan yararlananlara 60 günlük ikamet izni verilecek. Bu süre içerisinde çalışma izni başvurusu yapılması halinde, ön izin işlemlerinden muaf tutulacaklar.

İzinsiz ikamet ettiği veya kaçak çalıştığı tespit edilerek hakkında tutuklama ve ihraç kararı alınan ancak karar uygulanmayan yabancı uyruklular da 45 gün içinde başvuru yapabilecek. Başvurular, polis raporunun olumlu olması halinde değerlendirilecek.

Aftan yararlanan kişilerin eşleri, 25 yaşından küçük bekar çocukları ve engelli çocukları da belirlenen süre içerisinde çevrimiçi başvuru yapmaları halinde para cezalarından muaf tutulacak ve kendilerine 60 günlük ikamet izni verilecek.

18 yaşından gün almamış kişiler ise başvuru yapmaları halinde herhangi bir harç, ücret veya ceza ödemeden aftan faydalanabilecek.

KKTC yurttaşı ile evli olup geçmişte cezalı duruma düştüğü sonradan tespit edilen yabancı uyruklular da aftan yararlanabilecek. Bu kişilerin, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün içinde İçişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yaparak bir asgari ücret ödemesi gerekiyor.

Yurt dışında bulunan ve daha önce cezalı çıkış yaptığı için ülkeye girişine engel konulan yabancıların da belirli şartlarla aftan yararlanabileceği belirtildi. KKTC yurttaşı veya geçerli izin sahibi bir kişinin birinci derece yakını olduğunu belgeleyenler ile KKTC’de kendi veya eşi adına kayıtlı taşınmazı bulunan kişiler, elçilik ve temsilciliklere başvuru yapabilecek.

Öte yandan, öğrenci izni sona erdiği için ihraç edilen veya ülkeye girişine engel konulan öğrencilerin de, kayıtlı oldukları programın akademik kredi yükümlülüklerinin en az yüzde 50’sini tamamladıklarını belgelemeleri halinde başvuruları değerlendirilecek.

İçişleri Bakanlığı, yurt içinden yapılan başvuruların 45 günlük sürenin bitiminden sonra en geç 5 gün içerisinde, yurt dışından yapılan başvuruların ise en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacağını açıkladı.

BAKANLIK AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN MUHACERET AFFI HAKKINDA AÇIKLAMA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde izinsiz olarak bulunmaları sebebiyle cezaya düşmüş yabancılara af öngören ve halk arasında Muhaceret Affı olarak bilinen “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası’’ 26 Mayıs 2026 – 9 Temmuz 2026 tarihleri arasında (her iki tarih de dahil) 45 gün süre ile geçerli olacaktır.



1- Ülkede izinsiz bulunmaları sebebiyle aleyhlerine para cezası tahakkuk etmiş yabancılar ile izinsiz olarak ikamet ettiğinin ve/veya izinsiz olarak çalıştığının tespit edilmesi üzerine ihraç kararı alınıp uygulanmayan yabancılar

1- Vizesi izni bitmiş olmasına rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden ayrılmayan veya İkamet İzni, Öğrenci İzni, Çalışma İzni, Daimi İkamet İzni, İş Kurma İzni veya İş Yapma İzni veya Daire’nin vermiş olduğu Muafiyet İzini almak için işlemlerini tamamlamayan veya süresi bitmiş izinlerini uzatmayanlar 45 gün içinde başvuru yapabilir. Muhaceret Dairesi onay verdikten sonra 10 gün içinde ödeme yapması gerekmektedir.

2- İzinsiz olarak ikamet ettiğinin ve/veya izinsiz olarak çalıştığının tespit edilmesi üzerine Muhaceret Dairesi tarafından aleyhinde tutuklama-ihraç kararı alınan ancak aleyhlerinde alınan bu karar herhangi bir sebeple uygulanamayan yabancı uyruklu kişiler 45 gün içinde başvuru yapabilir. Polisten istenecek olumlu rapor doğrultusunda onay verilirse onaydan sonra 10 gün içinde ödeme yapması gerekmektedir.

Müracaatı onaylanmış kişilere 60 (altmış) günlük İkamet İzni verilir. 60 (altmış) günlük İkamet İzni süresi içinde, Çalışma İzni almak amacıyla işvereni tarafından müracaat edilmesi halinde, bu müracaat, başka herhangi bir yasada aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, Yabancılar Çalışma İzinleri Yasasının 23 'üncü maddesi uyarınca yapılan Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğünde öngörülen ön izin işlemlerinden muaf tutulur.

Eş ve çocuklar

Aftan yararlanan kişinin tüm işlemleri tamamlayıp 60 (altmış) günlük ikamet izni alması halinde, Ülkedeki eşleri, yirmi beş yaşından küçük olan bekar çocukları ve İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nün 12’nci maddesinin (1)’inci fıkrasının (ç) bendinde yer alan engelli çocuklar, 60 (altmış) gün içerisinde Muhaceret Dairesinin web portalına çevrimiçi başvuru yapmaları ve sistem tarafından onay verilmesi durumunda kendi aleyhlerinde tahakkuk etmiş olan para cezalarından muaf tutulurlar ve kendilerine 60 (altmış) günlük ikamet izni verilir.

Yurtiçi ve yurtdışında bulunan 18 yaşından gün almamış olan kişiler

18 (on sekiz) yaşından gün almamış olan kişiler, ilgili maddelerde belirtilen usule göre başvuru yapmaları halinde, kendi aleyhlerine tahakkuk etmiş bulunan para cezasından muaf tutulurlar ve herhangi bir harç, ücret veya ceza ödemezler.

KKTC yurttaşı ile evli olan ve cezalı olduğu sonradan tespit edilen kişiler

Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten önce, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı ile evli olup ilgili maddelerde belirtilen usule göre başvuru yapmaları halinde yurt içi veya yurt dışında izinsiz olarak bulunmaları nedeniyle veya izinli olup geçmişte cezası olduğu tespit edilen yabancı uyruklu kişiler.

Bu kişiler Muhaceret Affı’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün içerisinde İçişleri Bakanlığı resmi web sitesi https://icisleri.gov.ct.tr/ adresine girerek online olarak bir asgari ücret ödeyerek aftan faydalanabilecektir.

2- Yurt dışında olan yabancılar

Ülkeden cezalı olarak çıkış yapan ve girişine engel konulan kişiler;

1- KKTC yurttaşı olanın veya İkamet İzni, Öğrenci İzni, Çalışma İzni, İş Kurma İzni, Daire tarafından verilmiş Muafiyet İzni veya Daimi İkamet İzni ile bulunanın 1. derece (eş, anne, baba, bekar çocuk) hısımlığı olduğunu kanıtlaması durumunda, 45 (kırk beş) gün içerisinde 1. derece (eş, anne, baba, bekar çocuk) hısımlığı olduğunu kanıtlayan belgeler ile birlikte yazılı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti elçiliklerine ve temsilciliklerine başvurmaları gerekmektedir.

Başvurunun Daire tarafından uygun bulunması halinde 30 gün içerisinde ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Bu kişiler önizine başvuru yapamazlar, ancak ülkeye girişine müteakip çalışmaya başvuru yapmak istemesi halinde, Çalışma İzinleri Yasasının 23’üncü maddesi uyarınca ön izin işleminden muaf tutulacaklardır.

2- KKTC’de kendi veya eşi adına koçanlı taşınmaz malı bulunması veya kendi veya eşi adına taşınmaz malın satış sözleşmesinin İlçe Tapu Kaza Amirliği’nde kaydı bulunması halinde; bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 45 (kırk beş) gün içerisinde kendi veya eşi adına koçanlı taşınmaz malı bulunduğunu veya kendi veya eşi adına taşınmaz malın satış sözleşmesinin İlçe Tapu Kaza Amirliği’nde kaydı olduğunu kanıtlayan belgeler ile birlikte yazılı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti elçiliklerine ve temsilciliklerine başvurmaları gerekmektedir.

Başvurunun Daire tarafından uygun bulunması halinde 30 gün içerisinde ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde izinsiz olarak ikamet ettiğinin ve/veya izinsiz olarak çalıştığının tespit edilmesi üzerine aleyhine tutuklama ihraç emri düzenlenerek Ülkeden ihraç edilen yabancı uyruklu kişiler;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde; KKTC yurttaşı olanın veya İkamet İzni, Öğrenci İzni, Çalışma İzni, İş Kurma İzni, Daire’nin vermiş olduğu Muafiyet İzni veya Daimi İkamet İzni ile bulunanın 1. derece (eş, anne, baba, bekar çocuk) hısımlığı olduğunu kanıtlaması durumunda, resmi kurum için alınmış adli sicil kaydını gösteren belge ile birlikte yazılı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti elçiliklerine ve temsilciliklerine 45 gün içinde başvurmaları gerekmektedir.

Daire tarafından istenecek Polis raporunun olumlu gelmesi doğrultusunda onaylanan başvuru sahibi 30 gün içinde ülkeye giriş yapabilecektir.

Bu kişiler önizine başvuru yapamazlar, ancak ülkeye girişine müteakip çalışmaya başvuru yapmak istemesi halinde, Çalışma İzinleri Yasasının 23’üncü maddesi uyarınca ön izin işleminden muaf tutulacaklardır.

İhraç edilen kişinin aftan faydalanması durumunda bu kişilerin eşi ve çocukları da, yürürlükteki aylık brüt asgari ücret miktarını ödemeleri koşuluyla bu Yasa kurallarından faydalanabilecekler.

İhraç edilen kişinin, ihraç bilet masrafının Devlet tarafından karşılanması durumunda, ihraç edilen kişi Devlet tarafından ödenen ihraç bilet bedelinin 1.5 (bir buçuk) katını Gelir ve Vergi Dairesine ait kiosk cihazlarına ve/veya ödeme noktalarına yatırması koşuluyla bu Yasa kapsamından faydalanır.

Yurtdışında Olan ve Akademik Kredi Yükümlülüklerinin En Az Yüzde Ellisini Tamamlayan Öğrenciler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde öğrenci izni sona ermesine rağmen izinsiz olarak bulunduğu tespit edilmesi üzerine aleyhine tutuklama ihraç emri düzenlenerek Ülkeden ihraç edilmiş olan veya öğrenci izni sona ermesine rağmen izinsiz olarak bulunduğu tespit edilerek Baş Muhaceret Memuru veya onun görevlendirdiği memur tarafından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine girişine, bu Yasanın 19'uncu maddesi uyarınca engel konulmuş öğrenciler.

· kayıtlı oldukları eğitim programının akademik kredi yükümlülüklerinin en az %50 (yüzde elli)'lik kısmını tamamlamış olduklarını, üniversite tarafından gösteren ve Eğitim İşleriyle Görevli Bakanlık tarafından onaylanan belgeleri sunmaları halinde başvuruları değerlendirilir.

· Muhaceret Dairesi tarafından, Polis Genel Müdürlüğüne sorulmak suretiyle, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması yönünden incelenerek, başvurunun uygun bulunması halinde, başvurunun onaylandığının tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 ( otuz) gün içerisinde Ülkeye vize ile giriş yapabilirler.

· öğrenciler, Ülkeye girişleri esnasında yürürlükteki aylık brüt asgari ücret tutarındaki para cezasını ödemeleri gerekmektedir.

· İhraç edilen ogrencinin, ihraç bilet masrafının Devlet tarafından karşılanması durumunda, ihraç edilen kişi Devlet tarafından ödenen ihraç bilet bedelinin 1.5 (bir buçuk) katını Gelir ve Vergi Dairesine ait kiosk cihazlarına ve/veya ödeme noktalarına yatırması koşuluyla bu Yasa kapsamından faydalanır.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Başvuru İşlemlerinin Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması