Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Doğukan Can, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlının 2026 yılı Ocak ayı içerisinde Lefkoşa’da satış elemanı olarak çalıştığı telefon mağazasına ait toplam 4 bin euro değerindeki 2 adet iPhone 17 Pro marka cep telefonunu farklı tarihlerde Lefkoşa’daki bir iş yerine her birini 1550 dolara sattığı yönündeki şikâyet üzerine tutuklandığını söyledi.

İlk şikâyetin Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne yapıldığını belirten polis, dosyanın 4 Mayıs tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye sevk edildiğini ifade etti. Polis, iş yeri sahibi A.G.’nin şubeye çağrıldığını ve yapılan ek soruşturmada iş yerinden 2 cep telefonu dışında toplam 10 adet cep telefonunun çalındığının belirlendiğini açıkladı.

Çalınan telefonlara ait IMEI numaralarının temin edildiğini ve kullanımda olan kişilerin tespit edilmesi amacıyla GSM şirketlerine yazı yazıldığını kaydeden polis, hakkında arama emri bulunan zanlının 28 Mayıs tarihinde ülkeden çıkış yapacağı sırada Ercan Havalimanı’nda tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini, işten ayrılıp başka bir yerde çalışmak istemesi nedeniyle işvereninin kendisine komplo kurduğunu öne sürdüğünü aktardı.

Soruşturmanın devamında iş yerinin müşterilerinden H.D.’nin ifadesine başvurulduğunu belirten polis, H.D.’nin Şubat 2026’da yüksek gelen telefon faturası nedeniyle iş yerine giderek zanlıya işlem yaptırdığını anlattığını söyledi. Polis, zanlının H.D.’den işlem için kimlik kartı fotokopisi ve imza aldığını, bir ay sonra ise faturaya yaklaşık 39 bin TL ek ücret yansıyınca GSM operatörünün ana merkezine başvurduğunu kaydetti.

Yapılan incelemede H.D. adına taksitli şekilde 1 adet iPhone 17 Pro Max ve 2 adet Xiaomi marka cep telefonu alındığının ortaya çıktığını söyleyen polis, H.D.’nin bu telefonları satın almadığını beyan ettiğini aktardı.

Araştırma sonucunda söz konusu 3 telefonun H.D. tarafından alınmadığının tespit edildiğini belirten polis, zanlıdan izahat istendiğinde telefonları Gazimağusa’da ismini bilmediği bir cep telefonu mağazasına sattığını söylediğini açıkladı.

Polis ayrıca, zanlının cep telefonunda yapılan incelemede iş yeri sahibinin Mart ayından itibaren zanlıya sürekli olarak dükkândan kaç adet telefon aldığı yönünde sorular yönelttiğinin, polise şikâyet edeceğini yazdığının ancak zanlının kardeşinin ricası üzerine bunu ertelediğinin ve borcun ödeneceğine ilişkin yazışmalar bulunduğunun tespit edildiğini belirtti.

Soruşturmanın sürdüğünü, alınacak ifadeler ve incelenecek makbuzlar bulunduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.