Hüseyin Çavuş, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü nedeniyle yayımladığı mesajda, doğaya saygılı, üretimin kıymetini bilen ve çevre bilinciyle yetişen çocukların, yarının üreticileri, bilim insanları, mühendisleri ve ülkesine değer katacak bireyler olacağını vurguladı.

Attıkları her adımda sürdürülebilir üretimi, doğal kaynakların korunmasını ve daha sağlıklı çevreyi esas aldıklarını belirten Çavuş, "Çocuklarımızın yarınlarını da düşünerek hareket ediyoruz. Onlara bereketli topraklar, temiz su kaynakları, güçlü çevre bilinci ve sürdürülebilir gelecek bırakmak ortak sorumluluğumuzdur." ifadelerine yer verdi.

Çocukların saf, umut kaynağı ve geleceğin en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayan Çavuş, "Bizlere düşen görev çocuklarımıza yalnızca bugünü değil, yarınları da güvenle teslim edebilmektir." dedi.

