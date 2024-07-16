GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL HABER

Gündem Kıbrıs’ta konuşan Manavoğlu, “Çalışma Bakanlığı bu uygulamayı doğru götürebilecek duruma gelecek mi?” diye sordu.

Manavoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

“ Eylül’de öğrenci olarak devam edecek olanlar var. Kayıtsızlığını çözüp okuluna devam edecek olanlar var. Ancak o aradaki boşlukta kayıt yaptıranlarla ilgili ne olacağı belirsiz. Okullardaki kayıt tarihleri ile ilgili ciddi anlamda belirsizlik mevcut ve sunulan önerilerin dikkate alınması gerekiyor. Bir af çıkartırken Üniversiteler Birliği’nin sunduğu gibi önerileri değerlendirmek lazım. Af çıktı bir hafta sonra Çalışma Bakanlığında skandal oldu. Nasıl yapacaklar o karışıklık varken? Çalışma Bakanlığı bu uygulamayı doğru götürebilecek duruma gelecek mi?”.

“BU İŞLER CİDDİ ANLAMDA MERCEK ALTINA ALINMALI”…

Kaçağa düşen kişi sayısında ciddi anlamda son dönemde artış olduğuna dikkat çeken Manavoğlu, “Bu ve bu işler ciddi anlamda mercek altına alınması lazım. Son dönemlerde insanların kaçağa düşmesinin en büyük nedeni ön izindir. Bunların bir kısmı özel girişimlerle çözülüyor. Bir kısmı işverenin veya kendi sorumsuzluğundan kaçağa düşüyor. Bir kısım da öğrenciler var. Biz bunları kayıt altına almak için hükümet olarak bu yasa düşünüldüyse bu insanların da kayıt altına alınması için işlemleri hazırlamamız gerekildi. İçişleri Bakanlığı, Polis, Eğitim Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı bir arada çalışmalı. Sağlık Bakanlığı da buraya dâhil olmalı çünkü bir fon yatırılıyor sağlık bakanlığına. Bizim tam kayıt altına giren bir sistem oluşturup işleyişe koymamız ve işlemleri kolaylaştırmamız lazım. Bu tarihlerden sonra da kim yakalanırsa aynı gün mahkemeye çıkarıp aynı gün göndereceğiz demeliler. Bu işin bütçesini isteseler bulurlar. O kişileri ülkeye ilk getiren kimse ondan alabilirler. Ve bileti ödettirebilirler. Bir tüzük ile bu iş kolayca çözülebilir. En başından da bu yapılabilirdi” ifadelerini kullandı.