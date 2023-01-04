Ülkenin sevilen isimlerinden Muhsine Pınar Er hayata gözlerini yumdu.
Er'in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Gündem Kıbrıs olarak merhumeyete Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz.
Ülkenin sevilen isimlerinden Muhsine Pınar Er hayata gözlerini yumdu.
Er'in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Gündem Kıbrıs olarak merhumeyete Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz.
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