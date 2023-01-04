Gündem Kıbrıs olarak merhumeyete Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz.

Er'in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Lefkoşa ve Girne’de elektrik kesintisi

Lefkoşa ve Girne’de elektrik kesintisi

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