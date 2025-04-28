Haber: Bahar SANCAR

Muhtarlar artan nüfus ve yabancılaşma oranıyla ilgili endişelerini de dile getirirken, ülkeye girişlerde daha sıkı denetimlerin yapılması gerektiğini söyledi. Muhtarlar, artan adli olaylara karşı da polis sayısının yetersizliğine dikkat çekti…

Anadolu Mahallesi Muhtarı Ali Buruk:

Anadolu Mahallesi Muhtarı Ali Buruk, ülkede artan adli olaylara karşı bir “Temiz eller operasyonu” yapılması gerektiğini kaydederek, “Bu tetikçiler yurt dışından geliyor ama içeride bağlantısı olan kişilerin temizlenmesi lazım. Ülkeye girişler noktasında da denetimler artırılsın ama bu kişiler kimlikle de gelse pasaportla da gelse gelecek olan bir şekilde gelir” dedi.

Ülkede artan uyuşturucu vakalarına da dikkat çeken Buruk, “Haberlere baktığımızda uyuşturucu da çok yakalanıyor. Ama asıl ülkeye kilolarca getirenler yok. Asıl onların temizlenmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi. Küçük yaşlara kadar düşen uyuşturucu kullanımı konusunda da eğitimin önemine dikkat çeken Buruk, “Önce aile sonra okulda eğitimlerin artırılması gerekir bu konuda. Maalesef okullarda iyi eğitim verilmiyor. Eskiden öğretmenlerimiz yol gösterirdi. Şimdi öretmenler dersleri iyi değil diye öğrencileri suçluyorlar. Özel ders yönlendiriyorlar. Ailelerin de maddi durumu yok. Hayat çok pahalı aileler asgari ücretle çalışıyor. Çocuğunu özel derse nasıl gönderecek?” diye sordu.

Canbolat Mahallesi Muhtarı Metin Delideniz:

Canbolat Mahallesi Muhtarı Metin Delideniz, adli olayların engellenebilmesi için ülkeye giriş çıkışlarda daha sıkı bir denetim olması gerektiğini ifade ederek, Türkiye’deki gibi sabıka kaydı istenmesi gerektiğini söyledi. Delideniz, polisteki personel eksikliğinin de giderilmesi gerektiğini söyleyerek, “Polisin personel sayısını artırmak gerekmektedir. Suçları engelleyen ve caydırıcı olan faktör devriyedir. Sabaha kadar devriye yapılırsa suç işlemeye eğilimi olan insanlar vazgeçerler. Caydırıcı olur. Yaşanan personel eksikliğinden dolayı polis mevcut meseleleri bile çözemiyor” dedi.

Delideniz, küçük yaşlara kadar düşen uyuşturucu kullanımı hakkında da konuşarak, “Maalesef insanlarda ahlaki bir yozlaşma oldu. Kötü olduğunu bildiği halde özenti var. Aileler yeterli zaman ayırmıyor çocuklara. Telefonlardaki iletişimin bu kadar kolay olması her şeye bu kadar kolay ulaşılabilmesi bir nedendir. Yine burada polise görev düşüyor. Polis okullarda da yeterli denetim yapacak. Diğer ülkelerde olan sivil polisler bizde de olsa çok daha etkin mücadele edilebilir uyuşturucu ile okullarda” diye konuştu.

Akdoğan Köyü Muhtarı İsmail Kozanoğlu:

Akdoğan Köyü Muhtarı İsmail Kozanoğlu, ülkede artan adli olayların ancak sıkı denetimlerle azaltılabileceğini söyledi. Kozanoğlu, “Ülkeye girişlerde sıkı denetim yapılması gerekiyor. Özellikle 3. Dünya ülkelerinden gelen kişilerin hangi amaçla ülkeye geldiği sorgulanmalı. Neden geldi, nereye geldi, kimin himayesinde geldi bunların kayda girmesi gerekir. Denetimsizlik bu hale getirdi. Hapishaneler doldu. Orada çalışanlar da orada yatanlar da huzursuz. Bu denetimsizlik böyle devam ederse daha da kötü yerlere getirecek. Köyde hiç görmediğimiz insanlar görüyoruz. Hükümetimiz sıkı tedbirler alır ve denetlerse bir düzelme yaşanacağını düşünüyorum” dedi.

Küçük yaşlara kadar düşen uyuşturucu kullanımı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kozanoğlu, “Okullarda da disiplin diye bir şey kalmadı. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda disiplini sağlamak için daha fazla çalışma yapmalı. Ailelerin de kendilerine çeki düzen vermesi lazım, öte yandan okullarda öğretmenler de eğitim noktasında daha hassas olmalı. Aile ve okul eğitimde birbirlerini tamamlayıcı faktörlerdir. Sokaklarda neredeyse tüm okul çocuklarının ellerinde sigara görüyoruz. Bu durum iyiye gitmiyor. Eskiden okullarda bir disiplin vardı, öğretmenlere saygımız vardı. Onların da öğrencilere saygısı vardı. Öğretmenler örnek olurdu. Şimdi okullarda bu da kalmadı. Önce yukardan başlar bu işler. Bakanlığın bu konuyla ciddi olarak ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Beyarmudu Köyü Muhtarı Mustafa Tan:

Beyarmudu Köyü Muhtarı Mustafa Tan, ülkede yaşanan adli olaylardaki artışın önlenebilmesi için polis sayısının artırılması gerektiğini ifade etti. Tan, “Polis sayısı artırılmalıdır. Ülkeye giriş çıkışlarda da denetimin daha sıkı yapılması gerekiyor. Bu kadar insan bu ülkeye nasıl rahat gelebiliyor? Her gün sokakta tanımadığımız insanların sayısı artıyor. Denetimler artırılmalı” dedi.

Artan uyuşturucu kullanımı ile de ilgili değerlendirmede bulunan Tan, “Eğitim ailede başlar. Aileler çocukları ile daha fazla ilgilenmeli. Bu kadar serbest bırakmamalıdırlar” ifadelerini kullandı.

Lala Mustafa Paşa Mahallesi Muhtarı Tuncay Yahyaoğlu:

Lala Mustafa Paşa Mahallesi Muhtarı Tuncay Yahyaoğlu, ülkede artan adli olaylara karşı polisin daha sıkı denetimler yapması gerektiğini söyleyerek, “Polisin denetimlerini daha fazla artırması gerekiyor. Yolda kimlik sorgulamaları yapılırsa daha iyi olur. Şuandaki görüntü ülkede olan her 10 kişiden biri kaçak. Polisin denetim noktasında daha etkin olması gerektiğini düşünüyorum. Öte yanda ülkeye giriş çıkışlarda da kontrol ve denetim artırılmalıdır. Eğer kapılarda denetim ve sorgulama artırılırsa, kontrol sağlanabilir ve daha iyi olabilir” dedi.

Yahyaoğlu, artan uyuşturucu kullanımı ile de ilgili olarak, “Ülkemize uyuşturucu gelmesinin en büyük sebebi Güney’dir. Güney Kıbrıs’tan çok kolay getirebiliyorlar ve kolay temin edebiliyor kullananlar. Orada çok ciddi sıkıntı var. Öte yandan gelişen teknoloji ve internet dünyası da gençleri etkiliyor. Sosyal medya çocuklara kötü örnek oluyor ve çocuklar özeniyor. Aileler bu noktada daha bilinçli olmalıdır ve çocuklarını kontrol etmelidir” ifadelerini kullandı.

Aktunç Mahallesi Muhtarı Şengül Pala:

Aktunç Mahallesi Muhtarı Şengül Pala, ülkede artan adli olayların ancak daha caydırıcı cezalarla engellenebileceğini kaydederek, “Hükümetin daha caydırıcı cezalar konusunda çalışma yapması gerekir. Başka türlü olmaz. Polis daha sıkı çalışmalı. Suçluların suçüstü yakalaması için çalışmalar artırılmalı. Daha önce güvenli yaşarken artık endişeliyiz. Kapıları kilitlemeden huzurla yaşardık artık korkuyoruz. Maalesef bizim bölgemizde de hırsızlıklar yaşanıyor. Hükümetin önlem alması lazım caydırıcı cezalarla… Ülkeye giriş çıkışlarda da denetimler artırılmalı, gelen kişilerin siciline de bakılmalı. Ne amaçla geldiği de sorgulanmalıdır” dedi.

Küçük yaşlara kadar düşen uyuşturucu kullanımı ile de ilgili konuşan Pala, “Ailelerin bilinçlendirilmesi lazım. Yeni nesil ne yazık ki anne babayı dinlemiyor. Kim ebeveyn belli değil. Okulda da eğitim verilmeli ve gençler bilinçlendirilmeli. Uzmanların okullarda öğrencilere bunları aktarması lazım. Teknoloji çağındayız ve çocuklar artık büyüklerini dinlemiyorlar. Ergen yaştaki çocukları zapt etmek daha zor. Aileleri de bilinçlendirerek seminerler verilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Zafer Mahallesi Muhtarı Ali Yeşil:

Zafer Mahallesi Muhtarı Ali Yeşil, ülkede artan adli olaylarla ilgili olarak, “Yaşananlara karşı daha sorumlu bir hükümetin gelmesi gerekiyor. Cezalar artırılmalı ve yaşanan adli olaylarda kefaletle salınma olmamalı. Ülkeye giriş çıkışlarda da kimlikle girişlerin yasaklanması gerektiğini düşünüyorum. Dingo’nun ahırı gibi oldu ülke ne yazık ki… Ülkeye gelen kişiler pasaportla gelmeli ve daha sıkı güvenlik denetimlerinden geçirilmeli” diye konuştu.

Artan ve küçük yaşlara kadar düşen uyuşturucu kullanımı ile de ilgili konuşan Yeşil, “Bu iş okulların önüne kadar indi. Her okulun önünde polis yok. Artık uyuşturucuyu yolun içinde satıyorlar. Sadece eğitimle bunu önleyemezsiniz. Cezalar artırılmalıdır” dedi.