Muhtarlardan Başbakan Üstel’e tam destek: İş yapan adam bulduk, kıymetini bilelim

Girne bölgesine bağlı muhtarlarla bir araya gelen Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz, Başbakan Ünal Üstel’e yönelik övgü dolu ifadeler kullandı. Darbaz, “Tam anlamıyla iş yapan adamı bulduk. 50 yıldır yapılmayanlar birer birer hayata geçiyor” diyerek Üstel’in icraatlarına dikkat çekti.

“SİYASETİ DEĞİL, HİZMETİ DEĞERLENDİRELİM”

Başbakan Üstel’in samimi yaklaşımı ve halka yakın tutumunu vurgulayan Darbaz, “Bizlere ‘muhtar’ diye değil, oğlum ya da kızım diyerek hitap ediyor. Adeta bir aile ortamı oluştu. Her görüşten insan olabiliriz ama siyaseti değil, yapılan hizmeti değerlendirmeliyiz” dedi.

“NE İSTEDİYSEK YERİNE GETİRİLDİ”

Muhtarlar olarak bugüne kadar ilettikleri hiçbir talebin geri çevrilmediğini söyleyen Darbaz, “Ne istediysek yerine getirildi. Biz bu düzenin bozulmasını istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantı, Girne bölgesindeki yerel yönetim temsilcilerinin, merkezi hükümetle iş birliği çerçevesinde yürütülen projelere olan desteğini ve memnuniyetini ortaya koydu.