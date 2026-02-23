-ÖZEL HABER-

Kuzey Kıbrıs’ta kurumlara duyulan güven tartışılmaya devam ederken, Gündem Kıbrıs Gazetesi toplumun en temel temsilcilerinden olan muhtarlara kulak verdi.

Başkent Lefkoşa’dan köylere uzanan geniş bir yelpazede görüş bildiren muhtarlar, güvenlikten yargıya, belediyelerden siyasete kadar birçok kurumu mercek altına aldı.

Ortaya çıkan tablo, güvenlik kurumlarına yüksek güvene karşın, siyaset kurumuna yönelik ciddi bir sorgulama ve hayal kırıklığını gözler önüne serdi.

Kimileri “en güvenilir kurum” olarak Polis ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı işaret ederken, kimileri için belediyeler icraatlarıyla öne çıktı.

Ancak bazı muhtarların sözleri, ülkede genel bir güven erozyonunun yaşandığını açıkça ortaya koydu.

Muhtarlar ne dedi?

Lefkoşa Arabahmet Mahallesi Muhtarı Ali Sarı: Bu ülkede en güvenilir kurumun Polis olduğunu düşünüyorum. Polis toplum huzurunun sağlanmasında önemli bir görev üstleniyor, mahallelerde güvenliğin korunması ve vatandaşların kendini emniyette hissetmesi açısından polis teşkilatına güvenim tam.

Mallıdağ Muhtarı Ahmet Basri: Benim bu ülkede en güvendiğim kurum net olarak Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’dır. Güven dediğinizde aklıma ilk gelen odur. Güven söz konusu olunca Güvenlik Komutanlığı üzerinde bir kurum göremiyorum.

Görneç Muhtarı Mehmet Şah: Bana göre ülkemizdeki en güvenilir kurumlar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve de Polisimizdir. Ben en fazla bunlara güveniyorum.

Gayretköy Muhtarı Serdal Ünal: Güven deyince benim aklıma ilk gelen kurum Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’dır. Benim ülkemizde ilk olarak güvendiğim kurum budur. Bunun yanında siyasetimize ve siyasetçilerimize de güvendiğimi söyleyebilirim.

Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz: Ülkemizde Polisimize güveniyoruz, işlerini iyi yapıyorlar. Bunun yanında yargımıza, hukukçularımıza çok güveniyoruz. Ben az hata yapan kurumun yargı olduğu görüşündeyim. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na güveniyoruz, hiçbir tereddütümüz yok. Basınımıza güveniyoruz ama işini ehli ile yapan hukukçu gibi savcı gibi çalışan, gerçekleri yazan basınımıza. Bu noktada en az güven duyduğumuz nokta siyasetçiler. Ne yazık ki sistemleri çıkara ve menfaate dönük. Bunun için gidilen her yolu da mubah sanıyorlar.

Akdoğan Muhtarı Ali Burak: Bana göre bu ülkedeki en güvenilir kurumlar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Polisimiz ve yargıdır. Bunun dışında ben ülkede güvenilecek başka herhangi bir kurum göremiyorum. Özellikle siyasete ve siyasetçilere hiç güvenimiz kalmadı. Siyasiler güven tazelemek zorunda.

Çamlıca Muhtarı Halil Dağseverler: Ülkedeki en güvenilir kurumların Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis mensuplarımız olduğunu düşünüyorum. Güven dediğiniz zaman aklıma bu iki kurumdan başkası gelmiyor.

Güvercinlik Muhtarı Hüseyin Ünal: Güven deyince aklıma ilk olarak Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis geliyor. Ülkede bunlardan daha güvenilir bir kurum olduğunu düşünmüyorum.

Ilgaz Muhtarı Atilla Kaya: Kurumlar bizim kurumlarımız tabi ki hepsine güvenmemiz gerekiyor ancak bazen de işleyişte aksaklıklar olduğunu görebiliyoruz. Tüm bunlar ışığında en başta Polis ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımıza güvendiğimi söyleyebilirim.

Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü: Bu ülkede bana göre en güvenilir kurumlar Polis, yargı ve basın mensuplarımızdır. Tabi en güvenilir kurum bir yana aslında işini ehli ile yapan herkese ben güveniyorum.

Dağyolu Muhtarı Mustafa Arap: Ülkede en güvenilir kurumların başında bana göre Polisimiz, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve belediyelerimiz geliyor. Bunun dışında yargıya güvenemiyoruz kamuoyunu ilgilendiren çok fazla dava var her şey ortada, siyasete asla güvenmiyorum, kamu da aynı şekilde güven vermiyor.

Hisarköy Muhtarı Can Polat Şemi: Düşündüğüm zaman bu ülkedeki en güvenilir kurumlar yargı, Polis ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’dır. Bunların dışında ülkede güven duyulabilecek başka bir kurum göremiyorum.

Akıncılar Köyü Muhtarı Mustafa Eğmez: Benim düşünceme göre bu ülkedeki en güvenilir kurumlar Belediyelerdir. Şu an ülkede icraat yapabilen tek kurumlar belediyeler kaldı çünkü. Belediyelere güvenimiz tamdır.

Bahçeli Köyü Muhtarı İlyas Bulut: Bana göre ülkemizdeki en güvenilir kurumlar Belediyelerimizdir. Sorunları hızla çözebilme kapasiteleri belediyelere olan güveni had safhaya çıkarıyor. Bunun dışında ülkede güvenilecek başka kurumlar olduğunu düşünmüyorum.

Balıkesir Muhtarı Mürüde Erzen: Düşündüğüm zaman her kurumda bir şaibe görüyorum. Ancak genel olarak güvendiğim yargımızdır. Bağımsız olduğunu düşündüğüm yargımız bana en güvenilir kurum geliyor.

Çukurova Muhtarı Yusuf Soyu: Ben şahsen hiçbir kuruma güvenmiyorum. Her kurumda bir şaibe mevcut olduğu görüşündeyim. Ülkede hiçbir işleyiş düzgün değil.

Düzova Muhtarı Yılmaz Yılmazoğluları: Bu ülkede neye güveneceğiz? Ben artık hiçbir kuruma güvenmiyorum. Net olarak şunu söyleyebilirim ki battık, mahvolduk. Hiçbir kuruma güven yok. Eskiden yargımıza güvenirdim artık ona da güvenmiyorum, yargıda da hayır kalmadı. Her tetikçiler geliyor, kurşun yağdırıyor, güvenlik tehdit altında, insanlar tehdit altında. Bu tablo karşısında Polise mi güvenelim yargıya mı? Bunun yanında siyasete de hiç güvenmiyorum. Yazık ettiler bu ülkeye.

Lefkoşa Abdi Çavuş Muhtarı Osman Yakup Mullahalil: Bana göre bu ülkede çoğu kuruma güven kalmadı. Yargıya bakıyorum, pek güvenilir gelmiyor. Siyasilere hiç güven olmuyor. Ben en çok Polisimize güveniyorum.