Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mehmet Koray Sözer, olguları aktardı. Polis, Yenicami Mahallesi Muhtarı S.Ö'nün, muhasebeci olan eşi K.Ö ve A.Y.A'nın, Q.A'nın yardımıyla A.A için G.R'nin yardımıyla N.R için J.N'nin yardımıyla, E.S için, E.S'nin yardımıyla B.S için J.M'nin yardımıyla para karşılığında G.S ve F.J için sahte sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgah belgesi düzenlediklerini söyledi.

Polis, zanlıların sahte kira sözleşmelerini K.Ö ile A .Y.A adına bulunan Hatay Sokak’taki 4 ayrı apartman dairesi üzerinden yaptıklarını açıkladı. Polis,A.A'dan 6 bin TL, N.R'den 10 bin TL, E.H'den 15 bin TL, B.S'den 470 dolar, O.S'den 12 bin 500 TL ve F.J'den 10 bin TL alındığını kaydetti.

Polis, zanlıların sahte kira sözleşmelerini vergi dairesinde tedavüle sürüp onaylattıklarını söyledi.

Polis, A.Y.A, S.Ö ile K.Ö'nün temin etmiş oldukları kira sözleşmelerini para karşılığında anlaştıkları şahıslara ikametgah belgesi ile birlikte vererek, LPM Polis Muhaceret Şubesine tedavüle sürülmesini sağlayıp, o şahıslar adına oturma izni işlemlerinin başlatılmasını ve onaylanmasını sağlayarak sahtekarlıkla kayıt ve para temin ettiklerini kaydetti.

Polis, 10 zanlının 15 Aralık’ta tutuklandığını, muhtarlık ofisinde arama yapıldığını, S.Ö ve K.Ö çiftine ait cep telefonlarının, kira sözleşmeleri ve evrakların emare alındığını açıkladı.

Polis, zanlı A.Y.A'nın evinde yapılan aramada ise 3 bilgisayar, kira sözleşmelerin bulunduğunu ifade etti.

Polis, 3 zanlının ise 17 Aralık’ta tutuklandığını kaydetti. Polis, mahkemeye çıkarılan 12 zanlıyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirtti.

Polis, zanlı J.N, E.H, M.J ve F.J'nin KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduklarını belirterek, tutuklu yargılanmalarını, diğer zanlıların ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, ülkede kaçak yaşam süren 4 zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi. Yargıç, 7 zanlının ise 30’ar bin TL nakit teminat yatırmaları, her biri için bir kefilin 800’er bin TL kefalet senedi imzalamaları, haftada bir gün ıspat- vücut yapmalarına emir verdi. Yargıç, zanlı N.R'nin ise 90 bin TL nakit teminat yatırmasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına karar verdi.