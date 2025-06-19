Manavoğlu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kendisine Taşınmaz Mal Komisyonu ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde gerçekleştirilen tutuklamalarla ilgili göüş ve öneri istediğini belirtti. Manavoğlu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yazılı olarak yaptığı önerileri ve görüşme ile ilgili kanaatini kamuoyu ile paylaştı.

Gülşah Sanver Manavoğlu’nun paylaşımı şöyle;

“Daha öncede sizlerle paylaştığım gibi geçen hafta Çarşamba gün Cumhurbaşkanı'mız Sayın Ersin Tatar ile görüştük. Hem ülke gündemini değerlendirdik hem de ortak anılarımızı yad ettik.

Güzel ve anlamlı bir buluşma oldu. Oldukça ilgiliydiler.

Cumhurbaşkanı'nımız Ersin Tatar beye ve Özel Temsilcisi Sayın Güneş Onar'a teşekkür ederim.

Tabii öncelikli gündemimiz mülkiyetle alakalı son dönemde yaşanan sıkıntılar ve Taşınmaz Mal Komisyonu'nun anahtar rolü idi.

Sorumlu bir ülke evladı olarak dersime çalıştım ve arazideki tecrübelerimi de katarak hazırlamış olduğum öneriler listemi özetle yazılı olarak sundum.

Cumhurbaşkanlığı'na teslim ettiğim öneri listemi sizlerle de buradan paylaşmak istedim;

11/06/2025

Son dönemde Kıbrıs adası üzerinde yaşanan mülkiyet krizine ilişkin tüm olumsuz gelişmelere rağmen dünkü AİHM kararıyla Taşınmaz Mal Komisyonu'nun çok önemli anahtar bir unsur olduğunu bir daha anladık.

Dolayısıyla ilk yapılması gereken TMK'nın güçlendirilmesi, kararların ve ödemelerin hızlandırılmasıdır.

9.Dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’nun önerileri şöyle;

1) Ödemeler için Türkiye ciddi bir kaynak ayırmalıdır.

Benzeri gecikmedeki 2000 kusur dosya hemen gözden geçirilmeli ve durumları güncellenmelidir.

2) Kararların gecikmesi konusundaki sıkıntı için çözüm ; Merkez Tapu dairesinde yazışmaları takip edecek araştırmaları yapacak ve hızlandıracak ekibin çalışan sayısının artırılmasıdır.

3) İade yolunun Maraş'ta ve diğer bölgelerdeki çok büyük olmayan mülkiyetlerde açılması gerekir. İadelerin sayısı artırılmalıdır.

İade ettiğimizde, Rum sahibi belki de Türklere satmayı tercih edecektir.

Ayrıca iade mali olarak da çok kârlı bir yoldur.

4) Takas yapılabilecek araziler gerek vakıf malı gerek özel , gündeme getirilmelidir. Bundan geri adım atılmamalıdır.

5) Kapalı Maraş'ta artık ilerlenmesi gerekir. 1974 öncesi sakinlerine iade edilmesinin önü hemen açılmalıdır. Vakıflar da hakkını mahkemelerde aramaya devam etmelidir.

6) Son tutuklamalara ek olarak Rum mahkemelerine şikayette bulunananlardan TMK'ya başvuran ve kararı alınan ama ödemesi olmayanlar varsa tespit edilip temasa geçilip, nedir yaptığın demeliyiz.

Diğer atılması gereken adımlar;

7) Özelikle yerleşke ile alakalı rum malı olduğuna dair söylemler var üstelik de Yüksek Mahkeme binasının yapıldığı toprağın tamamı kesin rum malı olarak biliniyor. Bu araziler için hızla tazminat yoluna gidilmeli.

Eğer tazminat yoluyla çözülmüyorsa kamulaştırılmalı ve KKTC'de kamulaştırılan tüm Rum malları için Güney’deki vasilik yasası benzeri bir yasa yapılmalıdır.

Dağıtılmamış 5-600 bin dönüm civarı arazi vardır.Buna Maraş ve askeri bölgelerdeki araziler de dahildir.

Bu arazilerin özel kişiler tarafından TMK üzerinden sahiplerinden satın alınmasının önü açılmalıdır yani Acapulco işlemi benzeri işlemin benzeri işlemin yapılabilmesi için yasadaki kısıtlamalar kaldırılarak, başka bir kapsamı geniş yasa düzenlenmeli ve bu satın almaların önü açılmalıdır.

9) Rum malı üzerinde yatırım yapıp pürüzleri ortadan kaldırmak isteyen kişilere TMK üzerinden eski mal sahibini tazmin etme teşviği yapılmalı.

10) Güney’deki Türk mallarının sahiplerinin malları için şikayette bulunmaları etkin bir şekilde teşvik edilmeli.

11) İnterpol ve Europol tutuklama kararları konusunda Türkiye'yi devreye sokarak bu tutuklama karalarının siyasi olduğunu ve bu sebeple yürürlüğe konulmamasını istemeliyiz.”