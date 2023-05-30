Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği Başkanı Sibel Hançerli Dünya MS Günü nedeniyle yazılı açıklama yaparak ilaç eksikliği, hastanede her gün değişen ve hayatı daha da zorlaştıran uygulamalar ve istihdam sorunlarına vurgu yaptı.

Hançerli, 6 Haziran 2023 Salı saat 17.00’da, KT MS Derneği binasında, Nöroloji Uzmanı Dr. Sıla Usar İncirli tarafından “MS ve Gelecek” başlıklı bir eğitim toplantısı yapılacağını da duyurdu.

Dünya MS Günü’nün, bayram veya kutlama günü olmadığına dikkat çeken Hançerli, “Gönül arzu ederdi ki, bugün tek derdimiz MS hastalığı hakkında bilgilenme ve bilgilendirme, farkındalık yaratma olsun. Ama öyle değil! Bu günde, bize yaratılan sorunlara çare arıyor, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bitmek tükenmek bilmeyen ilaç eksikliği, hastanede her gün değişen ve hayatı daha da zorlaştıran uygulamalar, istihdam sorunları… Hastalığımızın doğası gereği yaşadığımız sıkıntılara, bir de insan eliyle yaratılan bu gibi sorunlar eklenince, MS hastaları olarak daha da zor zamanlardan geçiyoruz. Dünya MS Günü dolayısıyla yetkililere bir kez daha sesleniyoruz; sesimizi duyun, temel insan hakkı olan sağlığa ulaşmak için verdiğimiz mücadeleyi görün artık” İfadelerine yer verdi.

MS’in ataklarla kendini belli eden kronik sinir sistemi hastalığı olduğunu ve daha çok 20- 40 yaş arasındaki genç yetişkinlerde görüldüğünü anlatan Hançerli, kesin tedavisi olmayan ve kronik bir hastalık olan MS’in koruyucu ilaçlarla kontrol altında tutulmaya çalışıldığını söyledi.

Sibel Hançerli, hastalığın kesin tedavisi olmasa da, tıptaki gelişmeler, erken tanı ve doktor kontrolünde alınacak önlemlerle yaşanan sıkıntıların azaldığını kaydederek, MS’in belirtilerinin arasında bulanık veya çift görme, görme kaybı, vücutta uyuşma/karıncalanma, kollarda ve bacaklarda güçsüzlük, idrar tutukluğu-kaçırma, kabızlık, baş dönmesi, denge sorunu, kronik yorgunluk, unutkanlık olduğunu ve hastaların belirtilerin birini veya bir kaçını yaşayabildiğini belirtti.

Sibel Hançerli, MS’in hayatı tehdit eden bir hastalık olmadığını ancak bazı hastalarda ileriki yaşlarda hareket ve bilişsel kayıplara rastlanabildiğini söyledi.