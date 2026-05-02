Alanın denetimsizlik nedeniyle kötü bir duruma geldiğini belirten Şenkul, bölgenin Girne Belediyesi ve/veya Dikmen Belediyesi’ne devredilmesi çağrısında bulundu.

Sabah saatlerinde kendisine ulaştırılan fotoğrafların kabul edilemez olduğunu ifade eden Şenkul, piknik alanının çöplüğü andıran bir görüntüye büründüğünü söyledi.

Ortaya çıkan tablonun yalnızca çevreye duyarsız vatandaşlardan kaynaklanmadığını kaydeden Şenkul, alanın yeterince düzenli şekilde yönetilmemesi ve kontrol altında tutulmamasının da etkili olduğunu belirtti.

Boğaz Piknik Alanı’nın, Kantara Piknik Alanı örneğinde olduğu gibi belediyeye devredilmesi gerektiğini dile getiren Şenkul, Girne Belediyesi olarak alanı devralmaya hazır olduklarını açıkladı.

Şenkul, bölgenin temiz ve düzenli tutulmasının yanı sıra spor alanları ile çocuk parkları kazandırabileceklerini ifade etti. Yaz aylarında daha etkin kullanım amacıyla aydınlatma yapılacağını ve alanın gece pikniğine uygun hale getirileceğini de söyledi.

Büyük ve şehir merkezinden uzak alanların denetimsiz şekilde korunamayacağını vurgulayan Şenkul, Tarım ve Orman Bakanlığı’na çağrıda bulunarak Boğaz Piknik Alanı’nın hak ettiği değere ulaşması gerektiğini kaydetti.