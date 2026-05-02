1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Lefkoşa'da ara bölgede iki toplumlu etkinlik düzenlendi.

Dünya Sendikalar Federasyonu’na bağlı Güney'den PEO; KKTC'den BES, DAÜ-SEN, DEV-İŞ, KOOP-SEN, KTAMS, KTÖS ve KTOEÖS tarafından organize edilen etkinliğe Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman’ın yanı sıra ana muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile bazı milletvekilleri de katılarak destek verdi.

"Savaşlara ve Sömürüye Karşı Ortak Vatan için Ortak Mücadele” sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüşe KKTC'den katılan sendikalar saat 17.30’da Kuğulu Park’ta toplanarak ara bölgeye yürüdü ve Rum kesiminden etkinliğe katılan sendika ile sivil toplum örgütü temsilcileriyle buluştu.

İşçi ve emekçi dayanışması, dünyadaki savaşların durması, emek sömürüsünün bitmesi, eşit işe eşit ücret talebi, eşitlik, adalet, Kıbrıs’ta ve dünyada barış, birlik ve mücadelenin yükseltilmesine ilişkin sloganlar atılan ve pankartlar yer alan yürüyüş sonrası, etkinliğin yapıldığı ara bölgede ortak açıklama Türkçe ve Rumca dillerinde okundu.

Ortak açıklamada, emperyalizme karşı tepkiler dile getirildi; Filistin, İran, Ukrayna, Lübnan, Venezuela ve Küba dahil acı çeken tüm halklara dayanışma ve destek mesajları gönderildi. Açıklamada, Kıbrıs'ın iki bölgeli ve iki toplumlu federasyon çatısı altında yeniden birleştirilmesi istendi ve yabancı asker bulunmayacak, tek egemenlik ve tek vatandaşlığa sahip bir Kıbrıs arzusu ifade edildi.

Açıklamada Kıbrıs’ın her iki tarafında hayat pahalılığı, asgari ücret ve diğer haklar için verilen mücadele selamlanarak, emperyalist savaşlar ve hiçbir ülkeye müdahalelerin olmadığı bir dünya düzeni için mücadeleye devam edileceği belirtildi.

Kıbrıs’ta çözüm ve adanın yeniden birleştirilmesinin öncelikli hedef olması gerektiği kaydedilen açıklamada liderlere Crans Montana’da kaldığı yerden BM parametreleri çerçevesinde müzakerelere yeniden başlama çağrısı da yapıldı.



Etkinlik, açıklamaların okunmasının ardından şiirler okunması ve müzik dinletisiyle sona erdi.