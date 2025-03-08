Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Antik Liman’da yaşanan pergola tartışmasına ilişkin açıklama yaptı.

Şenkul, sosyal medyada yapılan yorumların esnafı haksız yere suçladığını belirterek, çözüm arayışlarının devam ettiğini vurguladı.

Şenkul'un açıklamasının tamamı şu şekikde:

"Ülkemizde gerçekten güven, samimiyet, arkadaşlık ve dostluğun ciddi şekilde erozyona uğradığını dünkü limandaki pergola işinde yine gördük.

Her konuda insanımızın birçoğu olayın hem mağduru, hem savcısı hem de yargıcı ilan ediyor kendini ve hiçbir bilgiye ulaşmaya gerek duymadan hüküm de veriyor.

"ESNAF AÇ GÖZLÜ DEĞİL, ÇÖZÜM ARAYIŞINDA"

Esnaf aç gözlü, belediye göz yumuyor gibisinden sosyal medya üstünden yazıp kendi vicdanını rahatlatırken dünya kadar insana haksızlık yapıldığının farkında değil. Esnaf aç gözlü değil bu meselede mesela, ortada bir sorun var ve insanlar çaresizce çözüm arıyorlar sadece.

Bu konu aylardır antik liman komitesinde de konuşuluyor yani bilinmeyen bir sorun da değil ancak çözümü de kolay değil. Tam da bu noktada yetkili ve donanımlı Ayk temsilcileri ve konunun uzmanları bu soruna çözüm bulmak için fikir üretmelidir bence çünkü burası bir dünya mirası ve dokusu ne olursa olsun korunmalıdır.

Dünkü olayda, Belediye AYK’nın olaydan haberi olmadığı öğrendiği ve bu duruma müdahale edilmesi talebi geldiği anda harekete geçmiş ve yapılan işlemi durdurmuştur. Olayların seyri böyle iken konuyu bambaşka alanlara çeken yorumları gördükçe ve 2 yıldır bu kentin yağmalanmaması için verdiğimiz mücadeleyi yan yana koyunca üzülmediğimizi söylersek yalan olur.

Girne Belediyesi kentin sorumlusudur ve dün olduğu gibi bugün de yarın da kentini korumak için mücadelesini sürdürecektir. Düşünülen pergola işi bence de dokuya uyumsuz ama bu, sorunu görmemizi engellenmemeli ve esnafımızı yaftalamaya çalışanlar bundan uzak durmalıdır çünkü biz birlikte GİRNEYİZ dostlar.

Son olarak Ayk dan önümüzdeki perşembeye kadar aksi bir karar ve/veya onay çıkmaz ise sabitlenen demirler tarafımızdan kaldırılarak alan eski haline getirilecektir. İyi ve kötüyü ayırt edebilmeli, herkesi ayni kefeye koymamalı ve doğru işler yapan insanlara GÜVENEBİLMEYİ yeniden sağlamamız gerekir aksi takdirde memleket için ailesinden bile feragat edip mücadele edecek az sayıda kişiyi de kaybedebiliriz.

Muhtemelen ilk kez duyguların karıştığı bir paylaşım oldu, idare ediverin çünkü bizler de etten ve kemikteniz"