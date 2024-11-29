Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Bellapais’in sadece Girne’nin değil Doğu Akdeniz’in en özel köylerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Başkan Şenkul, “Elektrik ve telefon hatlarının yere alınması, su şebekesinin yenilenmesi, asfalt yerine dokuya uygun zemin döşenmesi, yağmur suyu hattının yol altına alınması, sokak ve meydan aydınlatmaları… Gerekli ihaleler yapıldı, malzemeler temin edildi. 2 Aralık Pazartesi akşamı köy halkıyla buluşup, süreci anlatacağız ve 9 Aralık günü hayırlısıyla başlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz Ocak sonu itibarıyla yeni turizm sezonuna köyümüzün yeni çehresiyle girmesi” diyen Şenkul, açıklamasının devamında da şunları kaydetti:

“Sadece Girne’miz için değil ülke turizmi ve insanımız için yaklaşık 30 milyonluk tamamı öz kaynaktan oluşan büyük bir yatırım daha… Stresliyiz çünkü süre ve sokakların darlığı proje açısından çok zorlayıcı. Heyecanlıyız çünkü sonucunun bölgeye katacağı değerin farkındayız. Gururluyuz çünkü bu projeleri öz kaynaklarıyla yapan güçlü bir belediyemiz var.”