Şenkul'un paylaşımının tamamı şu şekilde:

Sevgili Girneliler günaydın,

Kentimizde yapılan ve yapılması planlanan işler hakkında sizlere belirli aralıklarla, kişisel sosyal medya hesabımdan bilgi aktaracağım. Yerel liderlik sözü verdik, yeni liderlik sözü verdik, yerel ve yeni liderliğimiz her konuda şeffaflık, etkileşim, istişare, erişim ve akışkanlık barındıracaktır.

Ne dediysek o.

Bu noktadan hareketle:

- Sokak aydınlatlamaları konusunda ana caddelerdeki sorunlu bölgeler ( 210 adet) belirlenmiş olup, önümüzdeki hafta gerekli müdahaleler yapılacaktır.

Buna ek olarak, daha hızlı çözümler bulmak adına sokak aydınlatma şikayetleri için ALO 185 hattında yeni bir şikayet alanı oluşturuyoruz.

Bundan böyle, yanmayan her sokak aydınlatması Girne Belediyesi’nin de sorunudur.

Girne’nin ışığı hiç sönmeyecek!

- Trafik konusunda hali hazırda yapımı başlanan ancak bazı noktalarda önemli sorunları olan

“kaçış yolu” için de ilgili devlet daireleriyle ön görüşme yapılmış bu hafta yol haritası çizilerek tamamlanmış olacak.

Ocak ayı sonunda ilgili yolu devreye almak için hem finans hem de idari konularda seferberlik başlatacağımızı bilmenizi istiyorum.

Biz birlikte Girne’yiz!

- Su kayıp-kaçak, eksik -bozuk su sayaçları konusunda pazartesinden sonra seferberlik başlatacağız.

Girne’nin her damla suyunu, her kuruşunu koruyacağız!

- ALO 185 hattının düzenli ve verimli çalışması için bölüm içinde personel artışına gidilmesi yönünde karar aldık, yeni hafta ile birlikte yürürlüğe koyacağız. Dediğimiz gibi, şekilsel değil işlevsel olacağız!

- Kent Güvenlik biriminin güçlendirileceğini ve 7/24 çalışacağını söylemiştik bu doğrultuda çalışmalarımızın başladığını bilmenizi istiyorum.

Çok kısa süre içinde kentteki güvenlik sorunları noktasında hem halkımızın hem de polisimizin yanında olacağız.

- Tamir gerektiren yollar konusunda Mart ayı sonrası için planlama yapmaktayız.

Bunun iki sebebi var:

Birincisi, asfalt işlerinin gece yapılarak vatandaşımızın trafik açısından mümkün olan en az mağduriyete uğramasını istiyoruz, bu nedenle asfalt dökümü için teknik detay olan hava sıcaklığı bize tarih olarak Mart ve sonrasını işaret etmektedir.

İkincisi, yeni dönemde asfalt işlerinin sevk ve idaresini kentin genelini kapsayacak şekilde planlıyoruz .

Bu nokta işin finans boyutu da çok önemlidir, bu anlamda önümüzdeki üç ay boyunca ciddi yatırım gerektirecek bu konunun maddi bacağını da organize ediyor olacağız.

Mazeret yok, çözüm üreteceğiz.

- Belediye çalışanlarımızın sorunlarına, endişelerine ve beklentilerine karşılık verebilmek adına ilk haftamız çok olumlu geçti.

Karşılıklı saygı, sevgi ve güven ilişkisini geliştirip her gün birbirimize yeniden sarılacağız. Çünkü biz Girne’yiz!

-Bölge okullarındaki acil ihtiyaçların belirlenmesi ve giderilmesi için okul müdürleri ile önümüzdeki hafta biraraya geleceğiz.

- Önümüzdeki hafta Belpaz şirketimiz üzerinden acil ihtiyaç duyulan bölümlerde çok az sayıda istihdam yapılacağını ve bu istihdamların münhal çıkılarak yapılacağını da bilginize getirmek isterim.

Son olarak, birçok vatandaşımızın beni ziyaret edip tebrik etmek istediğini biliyor ve bundan onur duyuyorum. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günleri dahil olmak üzere yoğun talep üzere mesai yapacağımı bilmenizi istiyorum.

Ocak ayının ikinci haftası itibarı ile ise bu tip ziyaretleri sadece persembe günleri planlamayı düşünüyoruz, çünkü yapmamız gereken çok iş var ve sizlere verdiğimiz tüm sözleri tutmak için ofiste değil sahada olmalıyız.

Çünkü bizim Girne’ye dair hayallerimiz bir tarafımızdaki uçsuz mavi kadar geniş, diğer tarafımızdaki eşsiz yeşil kadar engindir.

Hep birlikte Girne’yi ayağa kaldıracağız!

Çünkü biz GİRNEYİZ