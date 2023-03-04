Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne bölgesinde yapılacak olan çalışmalar hakkında kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Murat Şenkul, Kervansaray Halk Plajı’nı daha fazla vatandaşın kullanabilmesi için genişleteceklerini belirtti ve “Alttaki fotoğrafta siyah çizgi ile gösterilen bölge hali hazırda aktif kullanılan bölüm. Bu bölüme ek olarak sarı ile çizilen ve belediyemizin kullanımında bulunan bölümü aktif etme adına planlamamızı yaptık, yakın zamanda çalışmalara başlıyoruz” ifadelerine kullandı.

Şenkul, Kervansaray Halk Plajı’nın yaz mevsiminde bütün vatandaşların hizmetinde olacağını kaydetti.