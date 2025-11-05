KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek, son dönemde gündeme gelen erken genel seçim tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, ülkenin en temel ihtiyacının erken seçim değil, halkın giderek ağırlaşan ekonomik ve sosyal sıkıntılarının giderilmesi olduğunu vurguladı.

Civelek, halkın alım gücünü artıracak, gençlerin umudunu yeşertecek, küçük esnaf, çiftçi ve emekçilerin yaşadığı zorluklara çare olacak ekonomik politikalar üretilmesi gerektiğini belirterek, “Siyasi tartışmalardan çok ekonomik istikrar, üretim politikaları ve sosyal refah odaklı adımlara ihtiyacımız vardır” dedi.

İktidar ve muhalefete de çağrıda bulunan Civelek, sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi ve ortak bir milli duruş sergilenmesinin toplumun beklentisi olduğunu ifade etti. “Partiler üstü bir anlayışla, birlikte çözüm üretme kültürü yeniden tesis edilmelidir” diyen Civelek, kutuplaşma yerine dayanışmanın, siyasal rekabet yerine ortak aklın öne çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Civelek, “Halkımızın refahı ve geleceği için ket vurmak yerine, tüm kesimlerin el ele vermesi bugün her zamankinden daha büyük bir ihtiyaçtır” ifadelerini kullandı.