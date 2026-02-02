Gündem Kıbrıs Özel Haber

Programda asgari ücretle ilgili süreci anlatan Serdaroğlu, “Aralık ayında bakanın masayı toplaması iyi niyet göstergesiydi. Bize bir adım atana biz de adım atarız. Hayat Pahalılığı, piyasanın getirdikleri, zamların oluşu, temel gıda ve temel temizlik ürünlerine ulaşılmaz olduğunu ve bu hayat pahalılığın dahil asgari ücretliye hiçbir avantaj sağlamayacağını söyledik. Bunları verileriyle sunduk ve hayat pahalılığı oranının verilmesini söyledik. Masada işverenler de bizimle hemfikirdi. Ancak birkaç toplantıdan sonra Cuma günü masaya farklı bir rakamla oturdular. Rakamlar ortaya konduğunda bu asgari ücretin daha önceden belirlendiğinin işaretini aldık. İşverenler ilk masaya 18.41 koymuştu, bu rakamı 18.39 yaptıklarını söylediler. Daha sonra biz 21.66 oranını masaya koyduk. Hükümet tarafı da masaya 18.39’u masaya koydu. Tarihte ilk defa hükümet tarafıyla işverenin masaya koyduğu rakam birebir örtüştü. İstatistik Kurumu’ndan bir yazı aldıklarını söyledi işverenler ve 18.39’luk oranı gösteren belgeyi sundu. Hemen 18.39 oylandı ve biz 5 ret oyu verdik. Oylama tamamlandıktan sonra sayın bakan toplantıyı kapattı ve biz ayrıldık” bilgisini verdi.

“İstihdamı Destek Fonu’nun tüzüğüne ve yasal mevzuatına aykırı bir durumdur”

Serdaroğlu, “Biz basın açıklamasını yaptıktan sonra Bakan çıkıp açıklama yaparak, asgari ücretliye ek destek verileceğini söyledi. Bunun üzerine bana neden toplantıda beklenmediğim soruldu. Bakan orada kafaları karıştırdı ve bunu kapatmaya çalıştı. Bu ülkede asgari ücret alan sadece KKTC vatandaşları değildir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve 3. Dünya ülkelerinden gelen vatandaşlar da asgari ücret alıyor. Demek ki siz bunu kimliği olana yani oyu olana bu parayı vereceksiniz demektir. Bu da İstihdamı Destek Fonu’nun tüzüğüne ve yasal mevzuatına aykırı bir durumdur. Kişilerin müracaatları üzerinden nakit bir para yatırılamaz” dedi.

“Bu anlayış sigortaların yapısını da bozar ve ilerde kişiler emekli olduğunda, emekli maaşları sefalet ücreti olur”

Serdaroğlu, “18.39 ile işverenlerin sorunları çözüldü mü? Bu oranla işçiler açıktan ölecek mi? hayır ama çok zorluk çekecekler. Biz sistemi sorguluyoruz. Bu anlayış sigortaların yapısını da bozar ve ilerde kişiler emekli olduğunda, emekli maaşları sefalet ücreti olur. Sigortaların maaş ortalaması düşüyor ve böylelikle sigortalar zarara uğratılıyor. Şuanda asgari ücretin altında maaş alan birçok insanımız var ve geçinemiyorlar. Verilen bu 18.39 üzerinden asgari ücretli 6 ay sonra artış alacak. Emekçinin geleceğinden çalındı ve biz buna itiraz ediyoruz. Çalışma Bakanlığı’nı bu şekilde siyasi hesaplarla yönettikleri sürece, bırakın emeklilik yaşını 55’e çekmeyi, ileride 65’e çıkartmak zorunda kalacaklar. Çünkü sigortaları güçsüz bir kurum haline getirerek borç batağına koyacaklar. Böyle siyasi kararlarla hükümet yönetilmez” diye konuştu.

“İşletmelerin sorunlarını 2 bin TL ile mi çözmüş oldular?”

Serdaroğlu, “İşverenler ve oda başkanı bizim düşmanımız değildir. Hepsini ziyaret edeceğiz ve onlarla birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Ancak hükümet bizi onlarla çarpıştırmak istiyor. Doğru olan 2 bin TL vermek değil, Hayat Pahalılığı oranında artış verip, işverene prim desteği vermekti. 54 bin veremeyen işletme, 52 bini de ödeyemez. İşletmelerin sorunlarını 2 bin TL ile mi çözmüş oldular? Biz bunu söyledik ama anlatamadık. Piyasayı asıl ucuzlatacağımızı konuşmamız gerektiğini söyledik. Piyasayı ucuzlatmak için Ekonomi Bakanı elektronik etiket tüzüğünü yürürlüğe koydu. Fiyatları görebilecekmişiz. Ben fiyatları görmek istemem, ben fiyatların düştüğünü görmek isterim. Bu yüksek fiyatların bir yaptırımı olacak mı? Taban ve taban fiyat belirlenerek mi bu uygulama yapıldı? Bunu işverenlerin de bilmesi lazım. 6 ay sonra yine o masaya oturacağız ve yine karşı karşıya geleceğiz” dedi.

“İtirazımızı yapacağız ve gerektiği takdirde yeniden mahkemeye gideceğiz”

Belirlenen asgari ücrete itiraz edecekleri ifade eden Serdaroğlu, “Bir önceki asgari ücreti mahkemeye taşıdık ve orada gerekçeli karar verilmedi. Mahkeme bunu iptal edebileceğini ancak iptal ederse büyük bir kaosa neden olacağı için bir daha gerekçesiz karar gelirse iptal edeceğini söyledi. Biz itirazımızı yapacağız ve gerektiği takdirde yeniden mahkemeye gideceğiz” diye konuştu.

“Bir işçiden kesilen parayı, başka bir işçiye verecekler. Bu emeğe de insanımıza da saygısızlıktır”

Asgari ücretli KKTC vatandaşlarına verilecek olan destek ücreti hakkında da konuşan Serdaroğlu, “Bu kaynak İstihdamı Destek Fonundan ödenecek. Bu fonun DNA’sına aykırıdır. Bu fondan nakit para dağıtılmaz. Bu fon sadece, işverenlere işsizliği önlemek adına destek olarak verilir. Bu yapılarak bu engellenemeyecek. Çünkü 54 bini ödeyemeyen, 52 bini de ödeyemeyecek. Dolayısıyla işsizliği önleyemeyecekler. Toplantıda biz içerdeyken bu konu konuşulmadı. Asgari ücret belirlendikten sonra toplantıyı sayın bakan kapattı. İşveren temsilcilerine de sordum sizin bundan haberiniz var mı diye? Bizim de haberimiz yoktu. Bakan çıkıp ansızın açıkladı dediler. Ben bunu işveren temsilcilerinin ağzından duydum. Diğer devlet temsilcilerine de sordum ve onlar da haberlerinin olmadığını söyledi. Bu doğru değildir. Eğer masada bu söylenmiş olsaydı bunun yanlış olduğunu söyleyecektik. O nedenle 12bini asgari ücretli alsa bile, çalışanların sorunları çözülmeyecek. 2027’de yeniden de4stek verebilecekler mi? Brüt maaşa Hayat Pahalılığı almadığı sürece çalışanlar fakirleşmeye devam edecek. Bunlar tamamen siyasi manevralardır. Biz sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Bunun bedelini hükümet ödemesi gerekirken, işverenleri de yanına alıp işçiye ödetiyorlar. İşverenler yanlış tarafta durdu. Güçlünün yanında değil, haklının yanında durulur. Sadaka dağıtır gibi para mı verilir? Benim hakkım olan bana verilmeyecek, daha sonra müjde gibi duyuracaklar. Bir işçiden kesilen parayı, başka bir işçiye verecekler. Bu emeğe de insanımıza da saygısızlıktır” ifadelerini kullandı.

Amcaoğlu’nun sosyal medya paylaşımı: Ben o açıklamayı üzerime almadım

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğulu’nun sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşıma, bir gazete aracılığı ile cevap vermesinin sorulması üzerine Serdaroğlu, konuya açıklık getirdi. Serdaroğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’na yanıt vermediğini söyleyerek, “Ben o açıklamayı üzerime almadım. Benim asgari ücret toplantısının ardından kendisine istifa edecek misin diye sormamın ardından, bunu yazması okları bana çevirdi ve bana söylenmiş gibi algılandı. Kamuoyu tarafından bana böyle bir soru yöneltilince de ben de üzerime almadığımı söyleyerek benim nasıl bir adam olduğumu halk bilir dedim. Sayın Bakana yönelik değildi cevabım. Sayın bakan açıklama gereksinimi duymadı. Paylaşımında isim belirtmedi. Bu tür konularda ucu açık bırakmamak gerekiyor. Olgun Amcaoğlu ile saygı çerçevesinde tartışıyoruz. Ben kendisine istifa edecek misin diye sordum. Kendisi dedi ki herkes aynı marketten alışveriş yapıyor ve herkesin aynı oranda artış alması lazımdır dedi. Şimdi de 21.66 oranını kendi mensubu olduğu hükümet 18.39’u ortaya koydu. Sayın Bakan 18.39’u resmi gazetede yayınlattıracak mı?” diye sordu.

Serdaroğlu, “Ülke ekonomisi çok kötüye gidiyor. Siyasi bir belirsizlik var. Bir hükümet ortağı çıkıyor ve martta seçim istiyor. Belirsizlikte gide gide ekonomimiz daha da dibe vuracak ve işletmelerimiz daha kötüye gidecek. Bu da arzuladığımız bir şey değildir. Pandemiden bu yana güzel bir şey yaşayamaz olduk. Yüzümüz gülmüyor. Bu gidişat, gidişat değildir” dedi.