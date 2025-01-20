Belediye emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, yüzde 11.12 olarak belirlenen hayat pahalılığı oranına rağmen asgari ücrete yüzde 7.5 artış yapılmasının Anayasa’nın “eşitlik” ilkesine aykırı olduğunu vurgulayarak, BES’in özel sektör emekçisinin mücadelesinde de ön safhalarda olacağını belirtti.

Yazılı açıklama yapan Yalınkaya, emeğin “özel” ve “kamu” olarak ayrılamayacağını, insan emeğinin her koşulda ve her alanda paha biçilemez olduğunu belirterek, ederi biçilemeyen bu emeğin karşılığının modern dünyada “asgari düzeyde yaşamını sürdürmek” noktasından hareketle ölçeklendirildiğini hatırlattı.

Yalınkaya, “Asgari ücret dediğimiz ücret, günümüzde anlamından sapmış ve insanların sadece ‘karın tokluğuna’ yaşayabileceği bir ücret haline gelmiştir. Bu kısır döngü ‘orta direk’ olarak tabir edilen kesimi de yok etmiş ve ‘zengin-fakir’ uçurumunu doğurmuş ve bu uçurumu her gün de derinleştirmektedir” dedi.

Hayat pahalılığının devletin resmi kurumu tarafından yüzde 11.12 olarak tespit edilmesine ve bu oranın kamu maaşlarına yansıtılmasına rağmen, özel sektör emekçilerine sadece yüzde 7.5 oranında artış yapılmasının Anayasa’nın “eşitlik” ilkesine aykırı olduğunu vurgulayan Yalınkaya, bu oranın hangi mantıkla alındığının açıklanması gerektiğini belirtti.

Yalınkaya, “Bizler sadece kamuda çalışanların değil özel sektörde ezilen emekçilerin de sesiyiz. Özel sektör emekçilerinin alın teriyle ilgili yapılacak her türlü mücadelede de başı çekmeye devam edeceğiz. Alınan bu kararın ‘insana ve emeğe’ yakışmadığını vurgular, komisyonun kararı yeniden revize etmesi gerektiğini vurgularız” dedi.