Erzurum bu sabaha karşı depremle uyandı.

Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından “bölgenin sıkıştığı” değerlendirmesini yaptı.

Pasinler ilçesinde saat 04.30’da meydana gelen depremin büyüklüğü 4,5 olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sarsıntının 14,8 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Erzurum kent merkezinde de hissedilen deprem sonrası her hangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Ekipler sahada çalışma gerçekleştirdi.

Sarsıntıya ilişkin Prof. Dr. Naci Görür’den bir açıklama geldi.

“DOĞU ANADOLU SIKIŞIYOR”

Sosyal medya hesabında depreme ilişkin paylaşım yapan Görür, sarsıntının Karayazı Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

“Doğu Anadolu sıkışıyor.” değerlendirmesinde bulunan Görür, “6 Şubat depremlerinin bunda ekstra bir etkisi olmalı.” ifadelerini kullandı.