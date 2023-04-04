Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde meydana gelen Cinsel Taciz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı H.İ mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı.

Ergüleç, huzurda bulunan zanlızanlının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kadın şahsı oda içerisinde kalcasını sıkmak suretiyle taciz ettiği gerekcesi ile aleyhine yapılan şikayet üzerine tutuklandığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak 3 Nisan 2023 tarihinde zanlıya ulaşıldığını ve Lefkoşa Adli Şubeye gelmesi sağlanarak derdest emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlının konu ile ilgili olarak bir gönüllü ifade verdiğini yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan zanlının tahkikat maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.