Namık Kemal Lisesi öğrencileri, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin (Evkaf) desteğiyle geliştirdikleri ‘İyilik Projesi’ kapsamında, kendi yaptıkları takı, anahtarlık, mum, kitap ayracı gibi ürünleri satışa sunarak elde ettikleri gelirle hem kendi harçlıklarını kazanıp hem de oluşturdukları iyilik fonu ile ihtiyaçlı kimselere yardımda bulunuyorlar.

‘İyilik Emek’te’ adını verdikleri projenin ilk gelirini ülkemize gelen bazı depremzede ailelerin ihtiyaçlarını karşılamada kullanan gençler, her ay farklı bir kuruma yardımda bulunmayı hedefliyorlar.

Evkaf’tan yapılan açıklamada, “Proje ile gençlerimiz üretim toplumuna hazırlanmakla birlikte, boş zamanlarını daha verimli kullanmayı öğrenmekte, potansiyellerini keşfederek özgüven kazanmaktalar. Ayrıca yardımlaşmanın, iyiliğin, bireylerin yaşı, ekonomik durumu ile ilgili olmadığını, iyiliğin her yaşta emekle ve niyetle mümkün olduğu mesajını vermek istiyorlar” denildi.