-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. Ziya Öztürkler başkanlığında toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapıldı.

Genel Kurulda ilk sözü Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner alırken, Şahiner, narenciyecilerin yaşadığı sorunlara değindi.

Narenciyede sezonun başladığını, hasatın da bir hafta sonra başlayacağını belirten Şahiner bununla birlikte sorunların da kendini gösterdiğini ifade etti.

Narenciyenin dalında kalma ihtimali olduğunu kaydeden Şahiner, üreticinin de tedirgin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bu kronikleşen sorun narenciye sorunu değildir, bu sorun ihmalkâr bir hükümetin yaratmış olduğu, bilinçli yaratılan bir sorundur. Bu yönetim üretici düşmanı bir tavır takınıyor. Hükümetin attığı adımlarla sektörün geldiği nokta ortada. Hükümet üretici düşmanı olarak anılıyor ve bunu sokaktaki vatandaş söylüyor. Altın bir yılı, milyarlarca lira kazanımı olan bir sektörün bir yıllık gelirini heba etmek üzereyiz. Bu yıl piyasa çok iyidir, çok yüksek bir kazanç elde edebiliriz. Ancak üretici ürünüm dalında kalacak mı? Sıkma yapabilecek miyim? Diye düşünüyor. Arpa fiyatına mandalina ve arpa fiyatına portakalın olduğu tek ülkeyiz.”

Şahiner, Çavuş’u eleştirdi…

Narenciyenin ihracatta en önemli sektör olduğunu vurgulayan CTP Milletvekili Şahiner, devamla Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş’a eleştiriler yöneltti. Narenciye ihracat sertifikası için çalışmaların ne durumda olduğunu soran Şahiner, bakan Çavuş’un bu soruyu uyarı olarak algılaması gerektiğini söyledi. ‘Narenciye ile ilgili bir çalışma yok’ diyen ŞAhiner, bir an evvel konuyla ilgili gerekli birimlerin çalışması gerektiğini kaydetti.

“Cypruvex bir an önce Pazar araştırmasına başlamalı”

Cypruvex’in de bir an önce pazar araştırmasına girmesi gerektiğini kaydeden Şahiner, “fakat biz bu ülkede bu hükümetle karınca ile Ağustos Böceğine benzedik. Karınca çalışır ter akıtır, Ağustos Böceği şarkı söyler dans eder sonunda ölür. Sizin bu anlayışınız narenciye üreticisini açlığa terk ediyor. Hasata bir hafta kaldı. Bu ülkede sağlıklı hasat dönemi 60 gündür. Mart ayının ikinci yarısında ürün dökülmeye başlayacak. Hala daha Cypruvex ne fiyat açıkladı ne mal alıp almayacağı belli değil. Bir an önce narenciye konusunda çalışma yapılması gerekiyor.”

Çavuş: İki gün içinde fiyat ve teşvikler açıklanacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, iki gün içinde narenciye fiyatının ve teşviklerin açıklanacağını kaydetti.

Meclis’te Şahiner’in eleştirileri üzerine söz alan Çavuş devamla şunları kaydetti:

“Elbette yöntemler farklı olabilir. Cypruvex’in elinde son 3 yıldır tek kurşunu olarak sıkma vardı. Bu yıl artık Cypruvex’in 2 kurşunu var. Soğuk hava deposu ve sıkma. Açıklayacağımız fiyat hem paketlemede hem de sıkma da taban fiyatı olacaktır. Açıklayacağımız fiyatın yukarı doğru bir domino etkisi yaratacağını düşünüyoruz. Çalışmalarımız bu yönde”