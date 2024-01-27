Kıbrıslı narenciye üreticileri, Türkiye'nin transit narenciye ihracatına izin vermemesi nedeniyle tekrardan ayağa kalktı.

Üreticiler, Türkiye üzerinden transit olarak gitmesi planlanan narenciyenin tüm normlara uygun şekilde uygun paketleme ve tırlarla birlikte ihracat edileceği beklenirken, Türkiye kapısının tekrardan kapandığını belirterek, zararlarının karşılanmasını talep etti.

Üreticiler, hükümeti göreve davet ederek, Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş'un yaşanan duruma sessiz kalmasını ise manidar buldu.

Çavuş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin transit narenciye ihracatına izin vermesi için gerekli girişimlerin yapıldığını söylemişti. Ancak, Türkiye'den henüz bir açıklama gelmedi.

Narenciye üreticileri, yaşanan bu durumun kendilerini mağdur ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Narenciyelerimizi paketlemiş, tırları hazırlamıştık. Ancak, Türkiye kapısı yine kapandı. Bu durum bizi mağdur etti. Zararımız karşılanmalıdır."

"Hükümetin bu konuda gerekli girişimleri yapması gerekiyor. Tarım Bakanı da sessiz kalmamalı. Bu durum bizi endişelendiriyor."

Türkiye'nin transit narenciye ihracatına izin vermemesi, Kıbrıslı üreticileri olumsuz yönde etkiliyor.

Üreticilerden bazıları, narenciyelerini iç piyasada satmayı planlıyor. Ancak, iç piyasanın talebinin az olması nedeniyle, üreticilerin büyük bir bölümü zarar edecek.

Türkiye'nin transit narenciye ihracatına izin vermemesi, Kıbrıs ekonomisini de olumsuz etkileyecek. Zira, narenciye ihracatı, Kıbrıs ekonomisinin önemli bir gelir kaynağı.